Am 3. Juni wird Apple auf der WWDC mit iOS 13 das nächste große Update für iPhone, iPad und iPod touch vorstellen. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eher an der Performance - vor allem auf älten Geräten - geschraubt hat, werden für die 2019er Aktualisierung mehr neue Funktionen erwartet. Wir hätten da auch ein paar Vorschläge, wie Apple beispielsweise die Kamera-App in diesem Jahr verbessern könnte.