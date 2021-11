So kommt der USB-C-Port in das iPhone

Apple und USB-C ist eine merkwürdige Geschichte. Auf der einen Seite adaptierte Apple den Standard als eines der ersten Unternehmen in den eigenen Computern und entwickelt sogar fleißig daran mit, während man sich vehement gegen die Integration in das iPhone sträubt. Dies ließ Roboter-Ingenieur Kevin Pi nicht auf sich sitzen und machte sich daran, sein iPhone X mit einem funktionierenden USB-C-Port auszustatten.

iPhone X lässt sich via USB-C laden und mehr

Im Oktober veröffentlichte Pi ein kurzes Video, das sein iPhone X mit einem USB-C-Port zeigte, der sowohl das Gerät lud als auch Daten übertragen konnte. Damals versprach er, dass er zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Video hochlädt, in dem er verrät, was nötig war, damit alles funktioniert. Daneben veröffentlichte er seine Aufzeichnungen auch auf Github als Open-Source-Projekt.

In einem neuen Video erklärt Pi nun in rund 15 Minuten seine Herangehensweise an die Idee, ein iPhone mit USB-C auszustatten. Dabei erläutert er zunächst sein „Proof of Concept“ und geht dann weiter auf die verwendeten Komponenten sowie die Schwierigkeiten beim Umbau ein, um den neuen Port in die bestehende Hardware einzupassen. Es dürfte sich fast schon erübrigen, dass ein solcher Eingriff in die Hardware Apples Garantie erlöschen lässt.

Ob Apple jemals ein iPhone mit USB-C-Port verkaufen wird, ist unklar. Die EU macht jedoch Druck und will USB-C als einheitlichen Standard durchsetzen. Gelingt dies, hätte Apple zwei Jahre für die Integration Zeit. Jedoch ist es deutlich wahrscheinlicher, dass Apple völlig auf drahtloses Laden umsteigt und mit MagSafe hat das Unternehmen bereits eine sehr gute Alternative im Angebot.

Übrigens versteigert Kevin Pi sein iPhone X mit USB-C-Port auf eBay. Der Preis liegt mittlerweile schon bei über 3.000 US-Dollar.

Was hältst du von der Umsetzung? Würdest du ein iPhone mit USB-C wollen oder möchtest du weiterhin bei Lightning bleiben? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 13 (128 GB) - Blau 899,00 €