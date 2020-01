Ikea Tradfri Shortcut Buttons ab Februar verfügbar

Wie auf der Ikea-Webseite angegeben, sind die Tradfri Shortcut Buttons ab dem 2. Februar für 6 Euro online bestellbar. Der Artikel soll bereits in einigen wenigen Einrichtungshäusern verfügbar sein. Ab Anfang Februar dürften die Buttons dann in allen Einrichtungshäusern auf Käufer warten.

Shortcut Buttons lösen Schwachstelle im Smart Home

Aber was genau macht die Schalter so interessant? Ein Smart Home soll in erster Linie smart sein und Dinge erleichtern. Richten man zum Beispiel die Szene „Gute Nacht“ ein und verknüpfen damit alle smarten Glühbirnen in seinem Haus oder Wohnung, dann schalten man mit einem einzigen Sprachbefehl alle Lampen auf einen Schlag aus. Alternativ aktivieren man die Szene in der Ikea- oder Apples Home-App. Sehr praktisch. Doch was ist, wenn man Gäste hat? Eine smarte Glühbirne kann noch per Lichtschalter eingeschaltet werden, doch bei einer smarten Steckdose oder anderen Smart-Home-Produkten sind Gäste ohne eine App oder Zugriff auf einen Sprachassistenten aufgeschmissen. Und selbst dann müssten die Gäste noch den exakten Sprachbefehl kennen, um zum Beispiel eine Szene zu starten.

Und genau hier kommen die Shortcut Button von Ikea ins Spiel. Diesem kann man nämlich in der „Ikea Home Smart“- App einen bestimmten Kurzbefehl zuweisen. Auf Knopfdruck aktiviert sich dann die gewünschte Szene. Damit man die Buttons nicht verwechselt und auch Gäste wissen, welcher Knopf welche Szene aktiviert, liegen der Packung 6 Aufkleber bei. Die eine Hälfte davon ist bereits mit Symbolen bedruckt, die andere Hälfte kann auf Wunsch selbst bemalt werden. Beachten Sie: Neben der Ikea App ist für den Betrieb auch das Tradfri Gateway erforderlich. Dieses kostet 30 Euro.

Nicht die ersten, aber am günstigsten

Sicherlich ist Ikea nicht der erste Hersteller, der einen solchen Knopf für das Smart Home anbietet. Mit einem Preis von 6 Euro ist Ikea aber mit Abstand der günstigste Anbieter. Die gesamte Tradfri-Reihe ist im unteren Preissegment angesiedelt. So kostet eine smarte Glühbirne zum Beispiel lediglich 8 Euro.

Weiterhin Geduld beweisen müssen Kunden bei den smarten Steckdosen aus dem Hause Ikea. Deren Marktstart war eigentlich bereits für April 2019 geplant, verschiebt sich seitdem aber immer wieder. Ein Veröffentlichungsdatum ist weiterhin nicht bekannt.



Produkthinweis Produkthinweis Ikea Tradfri Treiber für kabellose Steuerung grau 603.426.61 Größe 30W 49,99€

Mehr zu diesen Themen: