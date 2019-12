Mac Pro: Der Versand hat begonnen - Auslieferung ab kommender Woche

Der neue Mac Pro ist für einige frühe Käufer bereits unterwegs. Beispielsweise MacStadium berichtet im eigenen Blog, dass man pünktlich zum Bestellstart am Dienstag einige Geräte geordert habe und sich diese nun auf dem Weg befinden. Laut Apples Tracking-Informationen sollen sie bereits am 16. Dezember, also am Montag, eintreffen. Damit würde Apple die ersten Bestellungen früher als die zuvor angegebene „1-2 Wochen“ liefern können und dürfte damit die Käufer überraschen. Angesichts der Tatsache, dass Nutzer mehr als sechs Jahre auf das neue Modell warten mussten, dürfte es aber für viele Käufer nicht mehr auf ein oder zwei Wochen ankommen.

Lieferzeiten verlängern sich

Wenn Sie aktuell eine Bestellung für den Mac Pro aufgeben, dann müssen Sie sich bereits bis mindestens zur ersten Januarwoche beim Basismodell gedulden. Die Ausstattung mit weiteren Optionen verlängert die Lieferzeiten teils deutlich. Bereits das Hinzufügen der Rollen lässt diese von Anfang Januar auf Anfang Februar springen.

In der Grundausstattung mit 3,5 GHz 8-Core Intel Xeon W, 32 GB DDR4-RAM, einer Radeon Pro 580X mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher und einer 256 GB SSD kostet der Mac Pro bereits 6.499 Euro und lässt sich in vielfältigen Kombinationen anpassen. Apple versprach zudem schon weitere Ausstattungsoptionen, die ab kommenden Jahr verfügbar sein werden.



