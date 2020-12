iCloud-Störung bei Einrichtung neuer Geräte

Wer zu Weihnachten ein neues iPhone, iPad, MacBook oder ein anderes Gerät bekam, mit dem man sich online registrieren musste, um es nutzen zu können, hat mitunter ein Problem gehabt. Ausgerechnet der Dienst zum Anmelden funktionierte zeitweilig nicht.

Auf Apples Systemstatus-Webseite steht, dass es eine Störung zum "iCloud Account and Sign In" hab. Der Ausfall soll 36 Stunden lang angedauert haben. Ob alle Länder betroffen waren, geht aus der Meldung aber nicht hervor.

Nutzer beschweren sich auf Twitter

Die Nachrichten auf Twitter deuten aber darauf hin, dass zahlreiche Nutzer nicht in der Lage waren, zu Weihnachten erhaltene, neue Hardware zu aktivieren.

Weil die Apple Watch ein beliebtes Geschenk war, ist die Zahl der Meldungen hier besonders hoch. In den USA und in Großbritannien findet die Bescherung am Weihnachtsmorgen des 25. Dezember statt - und da packten mit Sicherheit viele Menschen Apple-Produkte aus und wollten sie gleich in Betrieb nehmen.

Familien-Setup besonders stark betroffen

Die neue Funktion Family Setup bei der Apple Watch scheint es dabei besonders heftig getroffen zu haben. Betroffene berichten von einem Zertifikatsfehler beim Einrichten eines neuen Geräts.

Hast du Probleme beim Aktivieren neuer Apple-Hardware um Weihnachten herum gehabt? Hat es auf Anhieb geklappt? Schreibe deine Erfahrungen mit Angabe des Geräts und des Aktivierungsdatums gerne in die Kommentare. Das dürfte für andere Leser sehr interessant sein.