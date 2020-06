Nach einem halben Jahr wirft Apple dein iCloud-Backup weg

Nicht jeder sichert sein iPhone oder iPad über die iCloud automatisch und hält diese Funktion aktiv - etwa um Speicherplatz zu sparen. Und dabei passiert es natürlich häufiger, dass man das vergisst. Wer gar ein Gerät längere Zeit nicht nutzt, verliert den Backup-Vorgang vielleicht ganz aus den Augen. Das kann sehr ärgerlich werden, denn nach nur 180 Tagen entscheidet Apple, dass nicht aktualisierte Backups nicht mehr benötigt werden und löscht sie aus der iCloud. Das passiert auch, wenn man für den iCloud-Speicherplatz zahlt.

Wer jetzt „Schiebung“ ruft, der hat leider ein wichtiges Detail übersehen. Dieses Verhalten wird in den iCloud-Nutzungsbedingungen auch beschrieben. Aber seien wir einmal ehrlich: Wer liest sich die seitenlangen Geschäftsbedingungen denn von vorne bis hinten durch? Zumal es in iOS selbst keinen Hinweis gibt, dass mit dem iCloud-Backups wie mit Lebensmitteln verfahren wird, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen wird. Dabei wäre es für Apple ein leichtes, dies in der Backup-Sektion der Einstellungen einfach hinzuschreiben.

Apple ist auf der sicheren Seite

In den Nutzungsbedingungen hingegen steht: „Wenn von einem Gerät hundertachtzig (180) Tage lang keine Datensicherung in iCloud vorgenommen wurde, behält sich Apple das Recht vor, jegliche Backups, die mit diesem Gerät in Verbindung stehen, zu löschen“.

Sicher aber weniger komfortabel ist es natürlich, die iCloud-Backups durch lokale Backups zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Dazu braucht man natürlich einen Mac oder PC. Und den hat nicht mehr zwangsweise jeder Besitzer eines iPhones oder iPads.

Was hältst du von Apples Vorgehen?

Wie haltet ihr es mit den Backups? Macht ihr sie über iCloud oder lokal über den Rechner? Schreibt uns mal eure Einstellung zu dem Thema - sollte Apple die 180-Tage-Grenze beseitigen, oder ist das vollkommen in Ordnung?

Produkthinweis Produkthinweis USB Stick 128GB für iPhone Externer Speicher Speichererweiterung USB 3.0 Flash Drive Kompatibel für Apple iOS iPhone iPod iPad Handy OTG USB C Andriod Computer Mac Laptop PC LEELNG Schwarz 49,99 €