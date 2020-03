Homeoffice: Der große Mac-Life-Guide für die Heimarbeit

Viele unserer Leser sind sicherlich schon im Homeoffice – für andere geht es erst in den nächsten Tage damit los. Aber egal, ob man nun ein echter Profi in der Heimarbeit ist oder zum ersten Mal in den eigenen vier Wänden arbeitet: Die kommenden Wochen werden für uns alle eine Herausforderung.

► Hier laden Sie sich unseren Homeoffice-Guide einfach als PDF herunter.

Damit der Umstieg möglichst reibungslos klappt, veröffentlichen wir das Titelthema der kommenden Ausgabe der Mac Life diesmal bereits vorab und gratis für unsere Leser als PDF.

Sie dürfen unseren Homeoffice-Guide übrigens auch gerne mit Kollegen und Freunden teilen.

Diese Themen stecken im Homeoffice-Guide

Homeoffice mit Apple-Bordmitteln – ganz ohne zusätzliche Apps

Remote-Teamkommunikation: von Slack bis Microsoft Teams

Die besten Tools für Videokonferenzen

Aufgabenverwaltung und Projektplanung

Gemeinsam Office-Dokumente bearbeiten

Geräte im Fernzugriff steuern

Zubehör für den Schreibtisch im Homeoffice

