Anlässlich des 30. Geburtstags von CorelDRAW bringt der kanadische Grafikspezialist Corel die hauseigene Graphics Suite auf den Mac. Um Kunden den Ein- und Umstieg zu erleichtern, bietet Corel zwei kostenfreie Webinare an. Das erste findet am 21. März 2019 ab 19:00 Uhr statt.

In einer 45-minütigen Online-Schulung , die Sie wahlweise am 21. März 2019 von 19:00 bis 19:45 Uhr oder am 28. März 2019 in der Zeit von 10:00 bis 10:45 Uhr besuchen können, erklärt Peter Lütke-Wissing die Grundlagen der Programm-Suite. Der diplomierte Grafiker hat an der Fachhochschule Augsburg Kommunikationsdesign studiert. Bevor er im Jahr 2004 die Werbeagentur symbiosys2 in Friedberg bei Augsburg gegründet hat, war der Grafiker und Illustrator Art Director bekannter Werbeagenturen.