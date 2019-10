02.10.2019 - 17:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.10.2019 - 17:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr überarbeitete Apple die Sprachmemos-App grundlegend und brachte sie auch auf den Mac. In diesem Jahr folgte dann die Veröffentlichung für die Apple Watch. Obwohl ein neues Design und eine Cloud-basierte Synchronisierung bereits als nette Neuerungen erscheinen, geht Konkurrent Google einen Schritt weiter und soll mit dem Pixel 4 in zwei Wochen eine neue Aufnahme-App veröffentlichen, die Funktionen beinhaltet, die wir uns auch von Apple wünschen.

Das Google Pixel 4 ist noch nicht offiziell vorgestellt, aber dennoch gibt es zahlreiche Informationen zu dem neuen Smartphone. Google selbst sorgte hier mit kleinen Informationshäppchen für Aufsehen und achtete dabei darauf, dass man nicht zu viel verrät. Diese Aufgabe wurde jedoch von zahlreichen Leakern übernommen, die zum Teil schon Geräte in Ihren Händen halten können. Ein aktueller Bericht von 9to5Google ist dabei besonders interessant und verrät etwas über die neue Software des Google-Smartphones, die iOS-Nutzer wohl neidisch werden lassen kann.

Google wird mit dem Pixel 4 eine App namens „Recorder“ einführen. Dabei handelt es sich um eine Anwendung zur Aufnahme von Sprachmemos. Dies klingt nicht aufregend und bietet auf den ersten Blick auch nur einen Aufnahme-Button sowie die Möglichkeit die Audioaufnahmen zu teilen. Allerdings setzt Google einige Technologien ein, um die App auf ein neues Level zu heben.

Lesetipp Apple News+ startet in Großbritannien und Australien Gestern Abend veröffentlichte Apple nicht nur Updates für iPhone, iPad, Apple Watch und den Mac sowie für die iWork-Apps, sondern führt... mehr

Das sollte Apple von Googles Recorder-App lernen

In der Recorder-App können Sie nämlich nicht nur die Sprachaufnahmen verwalten, sondern auch durchsuchen. Dazu werden künstliche Intelligenz sowie die Spracherkennung verwendet. Die Anwendung transkribiert dazu die Audioaufnahme in Text und lässt Sie auf diese Weise Ihren gesprochenen Inhalt einfacher nachvollziehen. Daneben können Sie ein Wort auswählen und mit einem Tipp auf „Audio“ direkt an die richtige Stelle in dem Memo springen. Allerdings war dies noch nicht alles. Laut der offiziellen App-Beschreibung ist Recorder auch in der Lage Wörter, Musik und sogar Sounds wie Lachen, Klatschen, Bellen und mehr zu erkennen, damit Sie die Audiodateien deutlich umfangreicher durchsuchen können.

Die offizielle Vorstellung steht zwar noch aus und wird am 15. Oktober erfolgen, aber schon jetzt bleibt zu hoffen, dass sich Apple dies genau anschaut und die Funktionen in einem kommenden Update in iOS integrieren wird.

Anzeige