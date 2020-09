Google bringt neue Chromecast gegen Amazon und Apple

Google macht der Konkurrenz die Hölle heiß und bringt einen eigenen Chromecast-Stecker auf den Markt, den man einfach Chromecast with Google nennt.

Auf dem 4K-Gerät läuft das auf den Fernseher angepasste Betriebssystem Android TV. Dabei ist eine normale Fernbedienung, was bei den alten Ansteckern nicht der Fall war, und die Kunden zwang, ein weiteres Gerät zu nutzen, um die Inhalte auszusuchen. Das klappt beim neuen Modell zwar auch noch, bequemer ist jedoch zumindest in der klassischen Wohnzimmersituation vermutlich die normale Fernbedienung. Wer will, kann auch per Sprachbefehl den Google Assistant dazu bringen, das Programm zu durchsuchen und ähnliches.

Was ist sonst noch neu beim Chromecast with Google

Nutzer von Abodiensten können diese auf dem Gerät einrichten und wie bei der TV-App von Apple die Inhalte dienstübergreifend durchsuchen und sich so einen besseren Überblick verschaffen. Auch eine Dauersuche gibt es, die Alarm schlägt, wenn das gewünschte Programm oder eine Serie verfügbar ist.

Auf Chromecast with Google werden Netflix, Prime Video sowie Disney+ unterstützt. Für Sky gibt es keine App und natürlich auch nicht für Apple TV+.

Leider hat Google beim Chromecast with Google das Design nicht geändert, es handelt sich immer noch um einen runden, weißen Puck, der per angehängtem Kabel an den HDMI-Eingang des TVs gesteckt wird. Strom braucht das Gerät auch noch. Auch zwei weitere Farben (orange und blau) wurden angekündigt.

Der Chromecast with Google TV soll ab Mitte Oktober 2020 für rund 70 Euro erhältlich sein.

