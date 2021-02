Für Spielspaß zwischendurch: 5 Apps, die uns zur Zeit begeistern

Unsere Spiele-Empfehlungen im Februar

Orbital

Seit mehr als zehn Jahren im App Store zu haben und immer wieder mit Updates versorgt, variiert Orbital das Spiel um Ein-/Ausfallswinkel fernab des Billards zum cleveren Zeitvertreib für alle Highscorejäger.

Kingdom Two Crowns

Echtzeitstrategie mal anders: In Sidescroller-Ansicht gilt es, als König clever zu wirtschaften, um die eigenen Siedlungen immer wieder auszubauen, diese aber zugleich gegen das alsbald anrückende Böse zu verteidigen.

Holedown

Apple-Legende Steve Wozniak war 1976 bei Atari leitender Entwickler des Arcade-Hits Breakout. Holedown bedient sich der klassischen Spielidee, stellt diese aber wortwörtlich auf den Kopf und erfindet sie somit neu.

All of You

Wer schon immer in das Federkleid einer Henne schlüpfen wollte, dem bietet sich in „All of You“ die unverhoffte Gelegenheit: Dann aber wollen auch alle verloren geglaubten Küken wiedergefunden werden.

Populus Run

Diät trifft auf Auto-Runner: In Populus Run muss man Versuchungen in Form leckeren Fastfoods ausweichen und sich rappenden Boss-Kaloriemonstern wie etwa einem riesigen Burger oder Donut entgegenstellen.