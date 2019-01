Face ID gehackt? (Bild: Apple)

Face ID gehackt? Vortrag auf Black Hat Asia Konferenz abgesagt. Der chinesische Sicherheitsspezialist Wish Wu wollte eigentlich im März 2019 einen Vortrag auf der Black Hat Asia Konferenz halten. Dort wollte er der Weltöffentlichkeit zeigen, wie man Face ID auf dem iPhone X hacken kann. Doch sein Arbeitgeber überredete ihn, den Vortrag abzusagen. Dieser fand den Inhalt des Vortrags nämlich „irreführend“.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine interessante Entdeckung gemacht und möchten darüber andere Menschen informieren. Sie bereiten einen Vortrag auf einer Hacker-Konferenz vor und teilen es Ihrem Arbeitgeber mit. Der überredet Sie, es doch besser bleiben zu lassen.

Face ID auf dem iPhone X gehackt?

Die Agentur Reuters berichtet darüber, dass Wish Wu den Vortrag absagte. Der Titel seines Vortrags lautete konkret „Bypass Strong Face ID: Everyone Can Deceive Depth and IR Camera and Algorithms“, zu Deutsch ungefähr: „Wie man Face ID umgeht: Jeder kann Tiefen- und Infrarotkamers und Algorithmen“ hereinlegen.

Wu gibt zu, dass er nur unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage war, Face ID zu hintergehen, und auch das nur auf dem iPhone X, nicht aber auf dem iPhone XS oder XS Max. Es bleibt bislang sein Geheimnis, warum sein Hack auf den neuen Geräten nicht funktionierte.

In einem Auszug zu seinem Vortrag beschrieb Wu, dass er das System mit einem Schwarz-Weiß-Fotoausdruck und ein bisschen Klebeband austricksen konnte.

Arbeitgeber mit eigenem Interesse?

Wus Arbeitgeber hat womöglich ein eigenes Interesse, warum der Vortrag nicht gehalten werden soll. Er arbeitet für Ant Financial, das unter anderem „Alipay Mobile“ als Bezahlservice anbietet, den Nutzer mit Face ID auf dem iPhone autorisieren können.

Möglich ist auch, dass die Vorgesetzten vor allem die Glaubwürdigkeit des eigenen Unternehmens gefährdet sahen. Schließlich sei der Hack nur ein Einzelfällen anwendbar gewesen und nicht zu Ende gedacht. Zuvor hatte Wu allerdings schon die Jury von Black Hat Asia überzeugen können.

Bislang kein veritabler Face-ID-Hack bekannt

Nun gibt es bis dato keinen echten Face-ID-Hack, der bekannt ist und wissenschaftlichen Kriterien genügen konnte. Die vietnamesische Firma Bkav wollte dies 2017 mit einer elaboriert nachgebauten Maske geschafft haben. Bislang konnten aber Außenstehende das Experiment so nicht wiederholen.

Sehr wohl hat Face ID aber Probleme zum Beispiel bei Kindern und Elternteilen, die sich ähneln oder bei Zwillingen.

