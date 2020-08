Erscheint das iPhone 12 auch ohne 5G?

Es gilt schon als sicher, dass Apple in diesem Jahr gleich vier neue iPhone-12-Modelle vorstellen wird. Diese sollen allen mit einem OLED-Display sowie einem Qualcomm-Modem für 5G ausgestattet sein. Besonders letzteres macht die Geräte sicher für die Zukunft – auch wenn der 5G-Ausbau nur schleppend voranschreitet.

Erscheint ein iPhone 12 als reine LTE-Version?

Aus diesem Grund scheiden sich auch die Geister, ob man 5G bereits benötigt und dafür mehr zahlen soll. Wie Business Insider nun herausfand, sind die Analysten von Wedbush Securities davon überzeugt, dass Apple ein weiteres iPhone 12 plant. Allerdings soll dieses ohne 5G-Modem daherkommen und stattdessen auf LTE setzen.

Ursprünglich nahmen die Analysten an, dass Apple schon zur Veröffentlichung einen Mix aus 4G- und 5G-Modellen anbietet. Diese Annahme musst man nach Gesprächen mit einigen Zulieferern nun revidieren, sodass Apple in diesem Jahr tatsächlich ausschließlich auf iPhone 12 mit 5G setzen soll. Eine 4G-Variante des iPhone 12 soll dann aber im Frühjahr 2021 folgen und günstiger angeboten werden. Die Veröffentlichung soll dann voraussichtlich im Februar erfolgen.

Analyst Daniel Ives merkt dabei auch an, dass Apple in diesem Jahr die Preise der neuen Modelle trotz gestiegener Kosten nicht erhöhen wird und stattdessen eine aggressivere Preisstrategie fährt, um mehr Kunden zu erreichen. Laut Ives sei es besonders in einer Rezession wichtig, dass Apple alle Preiskategorien abdeckt, um erfolgreich zu bleiben.

Apple gab derweil an, dass man den üblichen Veröffentlichungszyklus der neuen Geräte wohl nicht einhalten kann und es somit zu einer späteren Auslieferung der neuen Produkte kommen wird. Experten erwarten die neuen iPhone-Modelle daher im Oktober, sodass nur rund viereinhalb Monate zwischen den 5G-Modellen und der 4G-Variante liegen könnte.

Würdet ihr auf ein iPhone 12 ohne 5G warten, wenn es deutlich günstiger wäre?