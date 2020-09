Epic Games: Deshalb sollte Fortnite wieder in den App Store

Was für ein interessantes Timing. Während man Apple schon kurz vor dem Start einer neuen Season in Fortnite provozierte und sich dadurch einen App-Store-Bann einhandelte, hat das Unternehmen wieder abgewartet. Nur wenige Stunden vor dem amerikanischen „Labor Day“-Wochenende drückte der Publisher erneut den Knopf und reichte Klage gegen Apple ein, um Fortnite zurückzuholen.

Epic Games treibt es auf die Spitze

Schon bei der ersten Anhörung erhielt Epic Games eine Abfuhr im Bezug die Forderung, dass Apple Fortnite zurück in den App Store nehmen soll. Die Richterin teilte damals mit, dass es sich dabei um ein selbst gemachtes Problem handelt, das man lösen kann, indem man zum Status quo zurückkehrt. Natürlich weigerte sich Epic, während Apple die Entwickler willkommen hieß. Die zweite Anhörung ist nun für den 28. September angesetzt.

In der Zwischenzeit will Epic Games eine richterliche Verfügung erreichen, die Apple dazu auffordert, dass Fortnite zurück in den App Store findet. Zudem konnte Epic damals nicht beweisen, dass man Schaden erlitten habe – auch weil man sich strategisch für den Richtlinienbruch entschied. Nun soll man durch den Rauswurf geschädigt sein, da Fortnite nach dem Bann auf iOS rund 60 Prozent weniger aktive Spieler habe. Daneben gab man an, dass es sich dabei mit 116 Millionen registrierten Nutzern um die größte Plattform handelt und es für einige Spieler der einzige Weg sei, es zu spielen. Man habe nun Angst, dass einige Spieler nicht zurückkehren.

Epic spielt nicht mit offenen Karten

Allerdings dürfte dies nur wenig wundern, da Epic die Messung am 2. September durchgeführt hat und an diesem Tag die zweite Season startet, wodurch sich Fortnite in zwei Spiele teilte: eines mit neuen und eines mit alten Inhalten. Es ist daher wahrscheinlich, dass viele Spieler schlicht die Plattform gewechselt haben, um die zweite Season mit den Marvel-Inhalten zu spielen. Eine Aussage zum Zuwachs auf anderen Plattformen ließ man entsprechend aus.

Weiter wies man darauf hin, dass auch Nutzer, die kein Fortnite spielen, Schaden erlitten haben, da man mit der Löschung des Apple-Entwickleracounts auch „Shadow Complex Remastered“ aus dem Mac App Store verschwand. Man erwähnte jedoch ebenfalls nicht, dass man den Titel über den eigenen Launcher weiterhin für Mac-Nutzer anbietet.

Abschließend gibt man noch an, dass Apple damit droht, keinen neuen Entwickleraccount für Epic Games zu zulassen. Dabei zitiert man Apple, die dies für „mindestens ein Jahr“ verhindern wollen. Laut Epic kann man so unter den Milliarden-iOS-Geräten keine neuen Nutzer erreichen, sodass man nun eine richterliche Verfügung ersucht. Ob dies gelingt, bleibt in Anbetracht des Regelverstoßes und weiterer Provokationen fraglich.

