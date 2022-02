MacPaw, Skylum und Co: So reagieren Mac-Entwickler in der Ukraine

Jahrelang war die Lage zwischen der Ukraine und Russland angespannt, nachdem russische Soldaten bereits 2014 die Krim annektiert hatten. In den vergangenen Monaten spitzte sich die Situation zu – am 24. Februar griffen Russlands Truppen die ukrainischen Nachbarn erneut an und drangen bis zur Landeshauptstadt Kiew vor.

Im Zuge der Angriffe starben nicht nur zahlreiche Soldaten, sondern auch Zivilisten wurden verletzt oder gar getötet. Viele Menschen verstecken sich in Notunterkünften sowie Schutzbunkern oder befinden sich auf der Flucht aus dem Kriegsgebiet.

Unterdessen melden sich auch einige ukrainische Entwickler zu Wort, die über die Lage aufklären und um Mithilfe bitten, sodass der Krieg schnell endet. Skylum (Luminar) gibt in einem Blogpost dabei zu bedenken, dass es sich nicht um einen Krieg handelt, den du im TV siehst. Er ist echt und passiert in keinem weit entfernten Land, sodass er schnell näher kommen könnte als es dir lieb ist. MacPaw-CEO Oleksandr Kosovan zeigt in seinem Post Möglichkeiten auf, um der Ukraine zu helfen. Er versichert auch, dass sich für Nutzer:innen der Software aktuell nichts ändern und das Team „ruhig, fokussiert und optimistisch“ in eine friedliche Zukunft für die Ukraine blickt.

Dieses Mal schreiben wir dir nicht als Entwickler, sondern als Menschen in Gefahr und als Bürger, die ihr Land vor imperialistischen Ambitionen schützen wollen. (...) ES IST ZEIT, DASS WIR ZUSAMMENSTEHEN Ich kann nicht beschreiben, wie sehr wir Ihre Hilfe und Unterstützung schätzen! Und wir werden es nicht vergessen. Gemeinsam haben wir eine Chance, diese Krise zu überwinden. Zu einem friedlichen Leben zurückzukehren, erscheint jetzt wie ein Märchen.

Auch Eugene von der praktischen Unclutter-App bittet um Hilfe für die Ukraine.

Verschiedene Hilfsorganisationen haben bereits Spendenkonten eingerichtet. Nähere Informationen findest du hier.

Spenden: Hilfe für die Menschen in der Ukraine „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Nothilfe Ukraine

www.spendenkonto-nothilfe.de Weitere Informationen zu Spendenhilfen findest du auf tagesschau.de.