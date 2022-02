Apple soll App-Store in Russland blocken

Während in der Ukraine der Krieg tobt und viele Nationen und Staatengebilde Sanktionen gegen Russland und die Regierungsmitglieder in Kraft gesetzt haben, fordert der ukrainische Vize-Premier Mychajlo Fedorow Tim Cook in einem öffentlichen Brief auf, den App Store in Russland zu sperren.

Der Brief an Tim Cook wurde auf Twitter verbreitet. Darin steht: „Wir benötigen Ihre Unterstützung – im Jahr 2022 ist moderne Technologie vielleicht die beste Antwort auf die Panzer, Mehrfachraketenwerfer und Raketen.“

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Wir sind sicher, dass solche Aktionen die Jugend und die aktive Bevölkerung Russlands motivieren werden, die schändliche militärische Aggression proaktiv zu stoppen.“

Direkt an Tim Cook adressiert heißt es: „Ich appelliere an Sie, und ich bin sicher, dass Sie nicht nur zuhören, sondern auch alles tun werden, um die Ukraine, Europa und schließlich die gesamte demokratische Welt vor einer blutigen autoritären Aggression zu schützen – die Lieferung von Apple-Diensten und -Produkten an die Russische Föderation zu stoppen, einschließlich der Sperrung des Zugangs zum App Store!“

Apple antwortete bislang nicht auf die Forderung.

Zuvor schrieb Tim Cook in seiner Funktion als Apple-Chef auf Twitter: „Ich bin sehr besorgt über die Situation in der Ukraine. Wir tun alles, was wir für unsere Teams dort tun können, und werden die humanitären Bemühungen vor Ort unterstützen. Ich denke an die Menschen, die jetzt in Gefahr sind, und schließe mich all denen an, die zum Frieden aufrufen.“

