Teslas Cybertruck-Desaster wird zum T-Shirt-Motiv

Tesla-Chef Elon Musk bietet ein Merchandise der besonderen Art an. Auf einem T-Shirt ist die zerbrochene Glasscheibe des Cybertrucks zu sehen. Die Scheiben des Trucks sollen eigentlich schussfest sein und weil das bei der Präsentation schlecht zu demonstrieren war, warf der Designer Franz von Holzhausen eine Stahlkugel auf die Scheiben des Cybertrucks. Diese brachen allerdings unter dem Johlen der Menge und ließen einen kurzzeitig entgeisterten Elon Musk auf der Bühne zurück.

In einem inzwischen durch Tesla nachträglich veröffentlichten Video hält das Glas des Fahrzeugs der Belastung stand. Es ist nicht bekannt, was zu dem Problem bei der Präsentation führte.

So oder so nimmt man die Sache scheinbar mit Humor, denn Tesla hat nun ein T-Shirt namens „Cybertruck Bulletproof Tee“ in seinen Onlineshop aufgenommen und schreibt, dass es „von der Cybertruck Enthüllungsaktion inspiriert“ wurde. Auf der Rückseite ist der Cybertruck-Schriftzug zu lesen. Der Preis liegt bei 45 US-Dollar. Wer keine T-Shirts mag, der kann auch ein Hoodie oder eine Basecap von Tesla mit Cybertruck-Aufdruck erwerben.

Günstige Einstiegsoption des Cybertrucks mit Heckantrieb geplant

Tesla will die ersten Fahrzeuge 2021 ausliefern. Das Einsteigermodell mit Heckantrieb hat eine Reichweite von 400 km, die zweimotorige Allradversion soll 480 km weit kommen und das dreimotorige Modell hat eine Reichweite von 800 km. Die Preise beginnen bei 39.900 US-Dollar für das Basismodell mit Heckantrieb. Der Pick-Up mit Allradantrieb soll für 49.900 US-Dollar verkauft werden und das Drei-Motoren-Modell kostet 69.900 US-Dollar.

