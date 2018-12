Brand in der Hosentasche beim iPhone XS Max in Ohio (Bild: Apple)

Einzelfall oder Serienschaden? iPhone XS Max fängt Feuer in Ohio. Aus Ohio, USA, kommt aktuell eine Meldung über ein Apple-Smartphone, das Feuer gefangen haben soll. Der Vorfall ereignete sich offenbar bereits lange vor Weihnachten, am 12. Dezember 2018. Der Nutzer schwört Stein und Bein, das iPhone korrekt genutzt zu haben und äußert aber Unzufriedenheit mit Apples Kundenservice.

Josh Hillard aus Columbus, Ohio, berichtet über einen Brandschaden an seinem iPhone XS Max.

iPhone XS Max fängt in Hosentaschen Feuer

Das Gerät soll sich zum Zeitpunkt des Brandes in seiner Gesäßhosentasche befunden haben. Er bemerkte einen Brandgeruch und dann eine Hitzeentwicklung. Zudem gibt er an, vom Zeitpunkt des ersten Geruchs bis zu demjenigen, als er es aus der Hosentasche entfernt habe, „eine Menge Rauch eingeatmet zu haben“.

Angebranntes iPhone XS Max (Bild: Josh Hillard / iDrop News)

Unzufrieden mit Apples Kundenservice

Am gleichen Abend machte er sich auf den Weg zu einem nahegelegenen Apple Store. Hillard sprach rund 20 Minuten mit einer Mitarbeiterin und beantwortete Fragen zu dem Vorfall. Dann habe die Apple-Mitarbeiterin versucht die SIM-Karte zu entfernen, um an einige seiner Nutzerdaten zu gelangen. Die jedoch war geschmolzen und unbrauchbar.

Hillard bekam dann zu hören, dass die Mitarbeiterin das „Sicherheitsteam“ anrufen würde. Sie nahm das iPhone mit in ein Hinterzimmer. Hillard habe dann 40 Minuten warten müssen, ohne in der Zwischenzeit über den Status informiert zu werden. Der Kunde beschwerte sich dann bei einem Filialleiter über das Verhalten, er solle die Mitarbeiterin ausfindig machen.

Die hatte in der Zwischenzeit das iPhone des Kunden bereits eingepackt und Hillard bekam gesagt, dass Sie das Gerät an Apples Ingenieure einschicken wollten. Er würde „nur dann“ ein Austauschgerät bekommen. Falls er das Telefon nicht Apple überlassen wolle, könne man ihm an der Stelle nicht weiterhelfen. Am nächsten Tag telefonierte er außerdem mit dem Apple-Support und bekam erneut nur das Angebot, ein Ersatzgerät zu erhalten.

Angebranntes iPhone XS Max (Bild: Josh Hillard / iDrop News)

Brandopfer überlegt rechtliche Schritte

Hillard behielt aber das iPhone, wie iDrop News berichtet. Stattdessen ging er noch in der selben Nacht zum Arzt, ließ seinen Gesundheitszustand dokumentieren. Er überlegt nun, rechtliche Schritte gegen Apple einzuleiten. „Nur ein Ersatzgerät“ sei ihm zu wenig Entschädigung.

Es ist nicht der erste Bericht über ein iPhone, das Feuer gefangen haben soll. Aber über all die Jahre gab es nur sehr wenige und noch weniger, die sich auch tatsächlich ursächlich mit dem Apple-Gerät in Verbindung bringen lassen konnten.

Eine echtes „Akkugate“ gab es hingegen bei Samsung, das leider sein Galaxy Note 7 zurückziehen musste, da die Batterien ein Problem hatten, das bei zu viel Druck zur spontanen Entzündung führen konnte.

