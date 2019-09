11.09.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



11.09.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Auf der Apple Keynote gab es keine Neuigkeiten zu Apples smarten Lautsprecher, dem Homepod. Doch wer aufmerksam die Website des Produkts betrachtet, hat Änderungen entdecken können. Der Homepod wird durch Softwareupdates im Herbst deutlich besser werden.

Was wird der Homepod durch ein Update ab dem 30. September 2019 neues können? Das schreibt Apple ganz offiziell auf seiner Website für das Produkt: Ab dem 30. September 2019 soll der smarte Lautsprecher über Siri Streaming-Radiosender wiederzugeben. Das hatte Apple schon durch einen Lapsus in diesem Jahr für einige deutsche Nutzer freigeschaltet und später wieder deaktiviert. So ließ sich mit "Spiele den Radiosender HR3" das Programm des hessischen Rundfunks anhören. Die Funktion soll im Herbst offiziell aktiviert werden. Angekündigt hatte sie Apple übrigens schon zum WWDC 2019 im Juni diesen Jahres.

Außerdem will Apple auch noch weiter HomePod-Funktionen freischalten - ein genaues Datum nannte der Hersteller zwar nicht, doch mit "Herbst 2019" können wir gut leben, denn dann soll Multi-User-Support möglich werden. Das ist durch iOS 13 möglich - denn dann kann Siri auf dem HomePod die Stimmen verschiedener Benutzer unterscheiden. Das ist wichtig, wenn derjenige oder diejenige beispielsweise ihre Lieblingsmusik abspielen wollen - bisher gab es da teils ärgerliche Konflikte, wenn der Musikgeschmack grob außer ging - und ganz ehrlich: Wer Kinder hat, weiß, dass deren Geschmack oft dem der Eltern ganz und gar nicht entspricht. Außerdem soll ein cooles neues Feature aktiviert werden. Handoff soll es erlauben, die Medienwiedergabe zwischen iPhone oder iPad und dem HomePod zu wechseln - und zwar ohne mühsame Menüklickereien.

Darüber schreibt Apple auf der Produktwebsite des Homepods über die neue Funktion "Ambient Sounds". Wir sind gespannt, ob uns Hintergrundtöne wie Meeresrauschen, Waldgeräusche und ähnliche deulich an die Natur angelehnte Soundteppiche gefallen und uns helfen, uns zu entspannen.

Was sagt ihr zu den angekündigten Neuerungen? Was fehlt euch? Schreibt es einfach in die Kommentare unterhalb des Artikels, wir sind gespannt.

