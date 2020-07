Der Chromebook Guide – eine Premiere im deutschen Zeitschriftenmarkt

Das Medienhaus falkemedia, renommierter Herausgeber von IT-Fachzeitschriften wie Europas großem Apple-Magazin „Mac Life“, veröffentlicht am 11. Juli 2020 das erste deutschsprachige Magazin zum Thema Chromebooks: Der „Chromebook Guide | Edition 2020“ erscheint zunächst exklusiv im Rahmen der „Zeitschriften-Flatrate“ Readly – bei Erfolg soll jedoch eine gedruckte Ausgabe folgen.

► Readly kostenlos testen und den „Chromebook Guide | Edition 2020“ gratis lesen

Der Chromebook Guide umfasst auf 100 Seiten die volle Spannbreite heutiger IT-Magazine:

Das Expertenteam der „Mutterzeitschrift“ Mac Life testet Chromebooks von namhaften Herstellern wie Acer, Asus, HP und Lenovo,

spricht Kaufempfehlungen für die private, schulische und berufliche Nutzung aus

und führt anhand einfach nachvollziehbarer Workshops in die Vorzüge und Nutzung von Chromebooks ein.

Windows- und Mac-Nutzer holt das Magazin mit einer Schnellumstiegsanleitung ab. Durch die Vorstellungen universell einsetzbarer Cloudlösungen wie Google Docs und Office 365 ist es aber auch für berufliche wie private Anwender interessant, die (noch) kein Chromebook besitzen.

Nicht zuletzt durch die Neuorientierung der Arbeitswelt und die Partizipation von Mitarbeitern aus dem Homeoffice haben Chromebooks auch in Deutschland eine hohe Popularität erreicht. Durch die primäre Nutzung von Clouddiensten sind die Hardwareanforderungen vergleichsweise gering, der Zugriff auf Dokumente ist von überall her möglich. Chromebooks starten in Sekunden, sind schnell eingerichtet und halten ihre Daten – ähnlich wie ein Smartphone – nahezu unbemerkt im Hintergrund aktuell. Neben Cloudlösungen sind sie zudem in der Lage, Android-Apps auszuführen. Der Chromebook Guide begegnet den sich mit dem wachsenden Interesse eröffnenden Fragen nach den möglichen Anwendungen und der Datensicherheit für Unternehmen, Schulen und Privatanwender mit konkreten Antworten.

Jetzt den „Chromebook Guide | Edition 2020“ lesen

Der „Chromebook Guide | Edition 2020“ ist aktuell exklusiv über die Magazin-Flatrate Readly zu beziehen. Readly bietet eine breite Auswahl unterschiedlichster Magazine zum All-inclusive-Preis von monatlich 9,99 Euro – darunter die Mac Life, aber auch Titel wie die Computerbild, Men's Health, Gamestar und Spektrum der Wissenschaft u.v.m. Der erste Monat Readly ist kostenlos, das „Spotify der Magazine“ lässt sich unverbindlich testen.

► Readly kostenlos testen und den „Chromebook Guide | Edition 2020“ gratis lesen

Über falkemedia Das 1994 gegründete Medienhaus falkemedia ist Herausgeber zahlreicher Technik-, Lifestyle- und Foodmagazine, darunter Mac Life, Mac Life+, DigitalPHOTO und Beat. Zahlreiche Apps, Videoproduktionen, Webseiten und Aktivitäten auf Social-Media-Kanälen unterstreichen das Motto des crossmedial arbeitenden Unternehmens: „Medien mit Leidenschaft“.

Über Readly Der Chromebook Guide erscheint exklusiv in der Magazin-Flatrate Readly, dem „Spotify für Zeitschriften“. 2019 verzeichnete Readly weltweit 83 Millionen gelesene Ausgaben digitaler Magazine, 37 Millionen davon entfallen allein auf Deutschland. Exklusiv-Titel bewirbt das Unternehmen zielgruppenorientiert in Newslettern und mithilfe optimierter Empfehlungsalgorithmen in seinen Apps und auf seiner Website.