Fotobücher und andere Produkte online erstellen und dann bestellen. (Bild: Matthias Parthesius / Screenshot / smartmockup)

Mit dem Ende der großen Sommerferien stellt sich die Frage, ob man die besten Bilder aus dem Urlaub als Poster oder Fotobuch oder einfach auf Papier für den Rahmen auf dem Schreibtisch drucken lassen sollte. Mit der App Cewe Fotowelt bestellen Sie ihre besten Bilder direkt aus der Apple Fotos App auf dem Mac. Auch nach dem Aus des Apple-eigenen Abziehdienstes für Bilder lassen sich Fotobücher und andere Produkte online erstellen und dann bestellen.

Mit MacOS Mojave v10.14 nimmt Apple den eigenen Abziehdienst für Bilder aus der Fotos App. An diese Stelle rücken jetzt andere Anbieter, die offene Schnittstellen von Apple nutzen können. Vergleichbar mit Bildretusche und Bildbearbeitung mit erweiterten Befehlen in der Apple-Bilder-App schaltet sich die App Cewe Fotowelt ein in das Menü „Erstellen“, wobei die Cewe-App als kostenloser Download aus dem Mac-App-Store auch unter macOS High Sierra (10.13) eingesetzt werden kann.

In der Fotos App für macOS wählen Sie nun die Bilder aus, mit denen Sie ein Fotobuch gestalten möchten, oder die als Grußkarten oder als Großbild auf Leinwand oder hinter Glas abgezogen werden sollen. Dank iCloud-Synchronisierung landen Ihre iPhone-Bilder ohnehin auf dem Mac, denn dort lassen sie sich am übersichtlichsten vorsortieren und zum Beispiel in einem Album organisieren.

Anschließend übernehmen Sie ihre in der Fotos-App getroffene Auswahl mit dem gewünschten Produkt aus dem Kontext-Menü [ALT-Mausklick] als Unterpunkt im Menü „Erstellen“. Dann werden ihre Bilder sogleich im richtigen Warenkorb in der App Cewe Fotowelt angelegt. Aus technischen Gründen startet die App Cewe Fotowelt in einem eigenen Fenster. Bei Fotobüchern sind Nachbearbeitungen in der Regel notwendig, um die Bilder optimal zu platzieren.

Einzelne Produkte lassen sich in den Warenkorb übernehmen und dann gemeinsam bestellen. Im Zuge der Bestellung beantwortet sich auch die Preisfrage: Es kommt nämlich darauf an. Wer in einer größeren Stadt wohnt, wählt die Filiale einer Drogeriemarktkette oder einen Supermarkt als Abholort. Wer den Versandweg wählt, kann entweder über Amazon oder direkt bei Cewe bestellen. Einfache Fotoabzüge kosten 10 Cent, ein übliches Fotobuch kostet rund 24 Euro – jeweils plus Versand – und ein von uns ausgewählter Panorama-Druck auf Leinwand war über den Drogeriemarkt Budnikowski für 49,95 Euro zuzüglich 12,95 Euro Versandkosten zu haben.

