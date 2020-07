Camo: Mit dieser App wird dein iPhone zur Webcam

Camo ist ein Duo aus Mac und iOS/iPadOS-App, welches die Verwendung eines iPad, iPod touch oder iPhone als Webcam direkt am Mac ermöglicht. Die iOS-App greift hierzu das Kamerasignal des Geräts ab und leitet dieses an die auf dem Mac installierte Camo-Studio-Anwendung weiter. Verbunden werden Mac und iPhone respektive iPad oder iPod touch) dabei ganz klassisch via Lightning-Kabel. In Camo Studio kann das Video dann von Besitzern der Pro-Version weitreichend etwa in Bezug auf die Ausrichtung, den Beschnitt, die Belichtung und mehr angepasst werden, ganz ohne umständlich am iPhone herumzufummeln. Außerdem sorgt der Mac-Part des Duos dafür, dass das iPhone als Eingabequelle für Bild und Ton im Videokonferenztool der Wahl zur Verfügung steht. Unterstützt werden aktuell Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Slack, WebEx Teams und weitere – nennenswerte Ausnahme in Sachen Kompatibilität ist bislang FaceTime, an dessen Unterstützung aber laut Entwickler Reincubate gearbeitet wird.

Camo: Basisversion kostenlos, Pro-Version zum Jahrespreis

Camo läuft auf jedem iOS-Gerät, das iOS 12 unterstützt, die Studio-App setzt mindestens macOS 10.13 voraus. Die Basisversion gibt das Videosignal in 720p und mit Wasserzeichen aus, wer alle Funktionen samt 1080p-Videoqualität nutzen möchte, zahlt 39,43 Euro für eine Jahreslizenz der Pro-Version. Aufaddieren sollten man dazu noch den Preis für ein Stativ oder eine andere Halterung, um das iOS-Gerät so befestigen zu können, dass man mit dem Rest der Teilnehmer einer Videokonferenz wortwörtlich auf Augenhöhe ist. Camo befindet sich aktiv in Entwicklung, man arbeite bereits an Audio-Unterstützung, der Integration des Portrait-Modus, 4K-Auflösung und einer Version für Windows führt der Entwickler in seiner FAQ zur App aus.