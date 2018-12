AirPods (Bild: Stefan Molz)

Bericht gefälscht: Apples AirPods sind nicht in Arizona explodiert. Das Magazin „Huzlers“ berichtete vor Weihnachten wie die neuen AirPods eines 21-jährigen Mannes aus Arizona in seinem Ohr explodierten und er Verbrennungen zweiten Grades erlitt. Schon damals fand dieser Bericht nur wenig Beachtung, auch wegen der Quelle, wurde aber vor allem in sozialen Medien verbreitet. Mittlerweile gibt es hinreichend Belege dafür, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Die Meldung über Josiah Johnson, der Tage vor Weihnachten im Krankenhaus behandelt werden musste, da seine AirPods explodiert seien, ist eine Falschmeldung.

Absurde Geschichte über explodierende AirPods

Stellen Sie sich den 21-jährigen Johnson vor, der die Kopfhörer trägt, während er sich Pornos anschaut. Die Kopfhörer „explodieren“ in seinem Ohr und er erleidet Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und Verbrennungen ersten Grades am restlichen Körper.

Die Geschichte klingt absurd. Aber so klingen alle Meldungen auf der Seite „Huzlers“. Denn diese hat es sich zum Ziel gesetzt, genau solche absurden Meldungen zu veröffentlichen. Die Webseite bezeichnet sich selbst als Hort absurder Meldungen und Satire. Das Ziel von „Huzlers“ ist es, Trends in sozialen Medien zu setzen.

Meldung über Apple-Kopfhörer nur ausgedacht

Diese „Geschichte“ haben nun die Faktenprüfer von Slopes tatsächlich untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass das verwendete Artikelbild von Huzlers ursprünglich aus dem Jahr 2013 stammt. Es wurde in einem Beitrag des wissenschaftlichen Magazins „Indian Journal of Burns“ verwendet, in dem Themen zur Behandlung äußerlicher Verbrennungen behandelt werden.

Tragisch ist hierbei vor allem, dass es durchaus Menschen gibt, die durch solche Meldungen für wahr halten.

Weiterer Vorfall in Tampa, Florida

Anfang des Jahres machte hingegen eine weitere Meldung von einem explodierten AirPod in Tampa, Florida, die Runde. Dies wurde jedoch von einem lokalen Nachrichtensender verbreitet und das vermeintliche Opfer sogar vor der Kamera gezeigt.

Weißer Rauch soll sich während des Trainings gebildet haben, er ließ die Kopfhörer dann auf einer Trainingsbank zurück, um Hilfe zu holen. Als er wiederkam, sei ein Ohrstück in tausend Teile zersprungen gewesen.

Eine Untersuchung Apples konnte die Behauptungen jedoch nicht belegen.

Anzeige