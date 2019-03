22.03.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Von 1,5 Zoll bis 27 Zoll deckt Apple mit seinen Produkten nahezu jede wichtige Displaygröße ab – einige sogar mehrfach. Bricht man dies runter, dann bietet das Unternehmen mit dem iPhone, iPad und dem Mac drei Geräte an, die sich ergänzen und dabei doch überlappende Einsatzbereiche besitzen. Gerade das iPad wird von vielen Nutzern als unliebsames Stiefkind angesehen. Daher darf man sich ruhig die Frage stellen: Brauche ich das iPad eigentlich, wenn ich bereits einen Mac und ein iPhone besitze?

„Ja. Nein. Ich weiß es nicht.“, könnte man jetzt Antworten. „Es kommt darauf an“, wäre eine weitere Antwortmöglichkeit. Aber worauf denn genau? Persönlich mache ich den Kauf vom Einsatzbereich und der vorhandenen Hardware abhängig. Ich nutze ein iPhone XR, ein iPad Pro (10,5 Zoll) und einen iMac (27 Zoll) täglich. Im Schrank liegen noch ein iPad mini 2 sowie ein 2012er MacBook Pro, die beide allerdings nur noch selten zum Einsatz kommen.

Aus eigener Sicht: Praktischer Begleiter & Internetmaschine

Mit dem iPhone XR habe ich stets ein leistungsstarkes Gerät in der Hosentasche. Mit ihm kann ich Nachrichten schreiben, navigieren, telefonieren und natürlich im Internet surfen, wenn ich unterwegs bin. Zuhause oder während der Arbeit kommt es hingegen fast nur für WhatsApp/Telegram zum Einsatz oder wenn ich in der Küche etwas nachschauen möchte. Der iMac ist hingegen für die Arbeit sowie kleinere Photoshop-Projekte zur Stelle.

Wie passt das iPad da hinein? Diese Frage stellte ich mir vor dem Kauf des iPad Pro auch und entschied mich daher für das Modell mit 10,5 Zoll als solide Zwischengröße zum iMac und (damals) dem iPhone 7 Plus, die gleichzeitig auch handlich ist. Seither ist es auf jeder Reise als praktischer Begleiter und als Fotospeicher dabei und verweilt Zuhause tagsüber auf dem Couchtisch. Dort erfüllt es seinen Dienst als Safari-Browser und E-Mail-Maschine stets mit Bravur. Vor allem das Surfen im Web ist deutlicher komfortabler als am iPhone und erspare mir damit dem Gang zum iMac. Ab und an kommt das iPad auch mit in die Küche, um mir mit einer Netflix-Serie die Zeit zu vertreiben, während ich warte, bis das Essen kocht.

Die richtige Größe muss es haben

Natürlich gibt es noch viele weitere Anwendungsbeispiele (eBooks, YouTube, Aufgabenplaner usw.) für das iPad. Nicht jeder verwendet das iPad auf die gleiche Weise und kann seinen Nutzen daraus ziehen. Wer abends auf der Couch mal eben im Web surfen möchte, aber weder iPhone (zu klein) oder MacBook (zu groß) nutzen möchte, für den stellt Apples Tablet eine tolle Ergänzung dar, wobei es in diesem Fall nicht mal ein Pro-Modell oder das frisch erschienene iPad Air sein muss.

Daneben dürfte viele Nutzer auch nur mit dem iPhone und einem Mac über die Runden kommen, ohne dass Sie das iPad vermissen. Diese Phase hatte ich auch, weil sich damals mein iPad mini 2 aufgrund des geringen Größenunterschieds schlecht zwischen dem iPhone 7 Plus und MacBook Pro (15 Zoll) einordnen konnte. Daher sollte man meiner Meinung nach beim Kauf darauf achten, dass der Größenunterschied ausreichend groß ist.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Nutzen Sie Ihr iPad oft neben dem iPhone und Mac? Oder verstaubt es in der Ecke? Teilen Sie Ihre Erlebnisse gerne mit uns in den Kommentaren.

