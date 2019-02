09.02.2019 - 14:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



09.02.2019 - 14:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apples Techniker Kunden raten, ihre Geräte nicht reparieren zu lassen, wenn sie außerhalb der Garantie sind sondern gleich Neugeräte zu kaufen.

Gurman beschreibt in seinem Artikel die Taktik, mit der Apple seine neuen iPhones bewirbt und behauptet, dass das Unternehmen seinen Technikern riet, "iPhone-Upgrades für Verbraucher mit Geräten außerhalb der Garantiezeit anzubieten".

Apple hat auch Online eine Kampagne auf seiner Website aktiviert, bei dem die Inzahlungnahme von älteren Modellen angeboten wird, wenn sich die Kunden ein iPhone XR zulegen.

Es ist unklar, ob die Verkaufsmasche einen Einfluss darauf hatte, dass Angela Ahrendts von ihrem Posten zurücktrat. Die Einzelhandelschefin gab überraschend ihren Job auf.

Im vergangenen Monat gab Apple CEO Tim Cook zu, dass "die Kunden ihre älteren iPhones etwas länger als in der Vergangenheit behalten". In einem Brief an die Aktionäre sagte Cook, dass Apples Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse in Angriff genommen hat.

Lesetipp Beunruhigend: iPhones werden erst nach vier Jahren ersetzt Die hohe Qualität des iPhones wird immer mehr zu Apples Problem. Die Nutzer tauschen die Geräte nur noch sehr selten aus und kaufen... mehr

Apple ist in der Zwickmühle: Ein aggressives Verkaufsverhalten in den Läden war bisher nicht zu beobachten. Außerdem sagte die Umweltchefin des Unternehmens, Lisa Jackson, vor kurzem, dass Kunden, die ihre Geräte länger benutzen, für den Planeten das beste sind.

Wie seht ihr das? Habt ihr im Apple Store ähnliche Erfahrungen gemacht und wurde euch angeboten, euer altes iPhone in Zahlung zu geben und ein neues iPhone zu kaufen? Wie habt ihr reagiert? Schreibt eure Erfahrungen einfach in das Kommentarfeld unterhalb dieses Artikels. Wir und die anderen Leser sind daran sehr interessiert.

Anzeige