Apples Auftragsfertiger Foxconn will Elektroautos bauen

Die Pläne von Apple, ein eigenes Auto zu bauen, sind mittlerweile eingeschlafen, doch ein bekannter Name, der mit Apple verbunden ist, taucht jetzt wieder in einem Zusammenhang mit Autos auf: Foxconn. Das chinesische Unternehmen fertigt für Apple das iPhone und andere Gerät. Nun scheint Foxconn ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen und will - zumindest als Zulieferer - mit Fiat Chrysler Elektroautos bauen.

Das Wachstum im Smartphone-Markt stagniert offensichtlich. Der Auftragshersteller Foxconn sucht sich deshalb andere Betätigungsfelder. Unter anderem will das Unternehmen mit Fiat Chrysler zusammen Elektroautos fertigen, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei Asian Review unter Berufung auf zwei Quellen berichtet.

Das geplante Joint-Venture soll schon seit ungefähr sechs Monaten verhandelt werden, unterschrieben sei noch nichts.

Foxconn will natürlich jetzt nicht einfach Autos bauen sondern die nötige Software und die Elektronik beisteuern. Diese Fähigkeiten scheinen bei Fiat Chrysler eher unterentwickelt zu sein.

Die Autos sollen vornehmlich in China verkauft werden, weil dieses Land nicht nur der größte Markt für Elektroautos ist sondern künftig auch dem Verbrennungsmotor den Garaus machen will.

Was ist eigentlich mit Apples Project Titan?

Apple hatte selbst vor einigen Jahren nach vielen Branchenbeobachtern versucht, unter dem Codenamen Project Titan ein eigenes Auto zu entwickeln, scheint dann aber auf die Entwicklung von KI-Systemen umgeschwenkt zu sein, die in autonomen Autos eingesetzt werden können. Es ist nicht anzunehmen, dass Sony nun ein Automobilproduzent wird, doch das Unternehmen hat es immerhin geschafft, etwas Vorzeigbares auf die Räder zu stellen.



