Apple wollte nur 400 Millionen US-Dollar für James Bond zahlen

Nach einem Bericht des Hollywood-Reporters ist Apple an dem Deal interessiert gewesen, doch die beiden Seiten waren zu weit voneinander entfernt, um eine Einigung zu erzielen.

Angeblich wollte MGM für "No Time to Die" etwa 600 Millionen Dollar für eine einjährige Lizenz haben. Netflix und Apple sollen von MGM kontaktiert worden sein, doch beide sollen sich gegen den Preis gesträubt haben.

In dem Bericht heißt es, Apple habe "ein Angebot" an MGM in der Größenordnung von 350 Millionen bis 400 Millionen Dollar für ein 12-Monats-Angebot "überdacht". Netflix habe ebenfalls nicht zugeschlagen.

Nun hat MGM ein Problem - denn der Film wird 2020 nicht in die Kinos kommen und 2021 ist noch weit weg. Die derzeitige finanzielle Lage von MGM ist offenbar problematisch. Nach Insiderinformationen muss das Unternehmen monatlich etwa 1 Million Dollar an Zinsen für das Geld zahlen, das es sich für die Produktion von "No Time to Die" geliehen hat.

Apple hat bisher keine so kurzen Lizenzen erworben - bei Greyhound waren es Exklusivrechte für zehn Jahre, die es für 70 Millionen Dollar gab.

Hat Apple da eine Chance vertan? Was hätte Apple deiner Meinung nach bieten sollen? Oder ist James Bond für Apple TV+ nicht sinnvoll?