Apple will iMac zu einer gewölbten Glasscheibe machen

Apple arbeitet an radikaler Neugestaltung des iMac. Demnach würde der Mac für den Desktop nur noch aus einer einzigen, gewölbten Glasscheibe bestehen, in der sowohl die Elektronik als auch das Display untergebracht sind, wie Apple Insider berichtet.

Der neu gestaltete iMac stammt aus einem Patentantrag von Apple und es wäre ein wirklicher All-in-One-Desktop, der aus der Platte mit einem gewölbten unteren Teil besteht. Dies ist gleichzeitig der Ständer, der aber die Konstruktion allein nicht halten könnte. Deshalb schreibt Apple in seinem Patentantrag etwas von einem Keilprofil, das das Glas abstützt und verhindert, dass die Konstruktion nach hinten kippt. In diesem Keil könnten auch die Buchsen für die diversen Anschlüsse und für das Netzteil untergebracht werden, wenn er groß genug ist. Das sorgt gleichzeitig dafür, dass das notwendige Gewicht für den Standfuß erhöht wird. Die Position des Keils soll sich ändern lassen, um den Displaywinkel einstellen zu können. Eine genial einfache Konstruktion.

Ist der gläserne iMac realistisch?

Wir fragen uns natürlich, ob so ein iMac überhaupt zu bauen ist und wie es sich damit arbeiten lässt. Ob es sich am Ende wirklich um Glas oder um Kunststoff handelt, wird sicherlich noch auszuloten sein - das dürfte nicht nur eine Frage der Kosten sondern auch des Gewichts und der Haltbarkeit sein. Und auch die Kühlung der Komponenten wird sicherlich noch viel Aufwand erzeugen. Der Patentantrag 20200026327 wurde am 1. Mai 2019 eingereicht und erst jetzt veröffentlicht.

