Apple verkauft RAM jetzt doppelt so teuer

Apple hat die Kosten für RAM-Upgrades beim 13-Zoll-MacBook Pro verdoppelt. Wer statt 8 GByte nun 16 GByte haben will, muss in den USA jetzt statt wie bisher 100 US-Dollar nun 200 US-Dollar berappen. Klar, dabei handelt es sich nicht um einen Riesenbetrag, doch wie kommt das und ist Deutschland auch betroffen?

Nach einem Bericht von MacRumors wird der Preis in Deutschland von 125 Euro auf 250 Euro ebenfalls verdoppelt, in Großbritannien gibt es ebenfalls eine Preiserhöhung: Von 100 auf 200 Britische Pfund.

Warum passiert die Preiserhöhung beim RAM?

Apple änderte in der Vergangenheit die Preise für Upgrades eher nach unten – so wurden SSDs in MacBooks im Sommer 2019 deutlich günstiger. Die jetzige Preiserhöhung dürfte ihre Ursache in den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben: Lieferketten sind gerissen, Vorprodukte wurden nicht hergestellt und nun kommt es bei langsam wieder anziehender Nachfrage zu Preiserhöhungen. Nichts, was Hardware-Käufer nicht schon einmal erlebt haben. Erdbeben, Tsunamis und ähnliche Katastrophen haben die Preise gerade für RAM und Festplatten in der Vergangenheit häufig beeinflusst.

Wird RAM jetzt bei allen Macs teurer?

Die anderen MacBooks und MacBook Pro sind bisher um eine RAM-Preiserhöhung herumgekommen. Warten wird ab, ob es so bleibt. Günstiger werden die RAM-Komponenten erst einmal nicht. Deshalb gibt es keinen Grund, mit einem Kauf zu zögern, falls er notwendig ist.

Wie siehst du das? Willst du dir in nächster Zeit einen Mac kaufen und zögerst, weil du die wirtschaftliche Auswirkungen der Pandemie für dich nicht beurteilen kannst? Oder ist dir das egal? Schreibe uns deine Einschätzung!

Technische Daten MacBook Pro 13 Basismodell Display 13,3" Display (33,78 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, native Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi mit Unterstützung für Millionen Farben, Helligkeit: 500 Nits Prozessor 1,4 GHz Quad‑Core Intel Core i5 der 8. Generation (Turbo Boost bis zu 3,9 GHz) mit 128 MB eDRAM Speicherplatz 256 GB SSD Optional mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD Arbeits­speicher 8 GByte Optional mit 16 GByte Arbeitsspeicher Grafik Intel Iris Plus Graphics 645

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple MacBook Pro (13", 16 GB RAM, 512 GB SSD Lager, Magic Keyboard) - Space Grau 2.129,00 €