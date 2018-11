22.11.2018 - 17:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



22.11.2018 - 17:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor mehr als drei Jahren überarbeite Apple nach langer Zeit sein „Hobby-Produkt“ Apple TV. Die kleine schwarze Set-Top-Box bestach erstmals durch einen leistungsstarken Prozessor, ein übersichtliches Design, einen integrierten Speicher sowie einen App Store, mit dem sich das Erlebnis unkompliziert erweitern lässt. Im vergangenen Jahr kam das 4K-Hardwareupgrade und machte damit die Box noch beliebter.

Während Apple vermutlich an einem günstigen TV-Stick-Pendant zur Set-Top-Box arbeitet, erfreut sich das Apple TV in den USA größter Beliebtheit. Wie das Marktforschungsunternehmen Thinknum herausfand, hat Apples 4K-Streamingbox in den vergangenen Wochen an Beliebtheit gewonnen und konnte sich trotz des hohen Preises gegen den Amazon Fire TV Stick 4K und den Google Chromecast 4K bewähren. Zur Analyse zog das Unternehmen Daten von Best Buy heran und machte dabei deutlich, dass es hier scheinbar nicht auf den Preis ankommt.

(Bild: Thinknum)

Warum sich ein Apple TV 4K lohnt

Mit einem Preis von 199 Euro als 32-GB-Basismodell ist das Apple TV 4K alles andere als günstig. Dennoch macht das Unternehmen mit der Set-Top-Box sehr viel richtig und setzt vor allem die richtigen Haken. Beispielsweise ist die Bedienoberfläche sehr intuitiv und geht dank der Siri Remote leicht von der Hand. Die Fernbedienung dient auch als Mikrofon für die Siri-Sprachsteuerung, mit der sogar kompatible Smart-Home-Geräte bedient werden können

Daneben dürfte vor allem Filmfreude freuen, dass alle wichtigen Standards unterstützt werden. Dazu gehört natürlich nicht nur 4K sondern auch HDR, Dolby Vision für beste Kontrast. Auch beim Sound sind sämtliche wichtige Formate wie etwa Dolby Digital Plus vertreten und kürzlich kam auch Dolby Atmos hinzu.

Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Set-Top-Boxen, Sticks und Adaptern verbindet das Apple TV alle Streamingdienste auf einer Plattform und macht es damit zur besten und einfachsten Anlaufstelle für Film- und Serienjunkies. Auf keinem anderen Gerät können Sie so einfach zwischen den Inhalten Netflix, Amazon Prime Video, Sky Ticket und iTunes wechseln.

Anzeige