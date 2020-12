Apple TV: Apple startet Jahresendspurt mit 31 Angeboten

Auch wenn Apple neben Amazon zu den großen Gewinnern von 2020 zählt, möchte wohl auch das Unternehmen das Jahr endlich hinter sich lassen. Dazu startete man einen 2020 Countdown, der bis zum Jahresende läuft. Jeden Tag soll es ein neues Angebot geben – 31 Tage lang.

Tag 1: Ein guter Anfang

Direkt zum Start des Countdowns spendiert Apple allen Nutzern der Apple-TV-App ein besonderes Highlight. Für schlappe 3,99 Euro kannst du den Film „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig und „Captain America“ Chris Evans kaufen und damit dauerhaft behalten. Der für den Oscar nominierte und von den Kritikern gelobte Film ist allerdings nur heute für den günstigen Preis erhältlich.

Apple gibt erste Hinweise auf zukünftige Angebote

Apple wechselt nämlich im Dezember jeden Tag das Angebot. Für diese Woche kündigte man bereits an, dass man die Filme „Gemini Man“ mit Will Smith, „Harley Quinn: Birds of Prey“ mit Margot Robbie sowie „Der Unsichtbare“ mit Elisabeth Moss zum kleinen Preis anbieten wird – in 4K HDR.

Im weiteren Verlauf des Monats sollen natürlich weitere Blockbuster folgen. Laut Apple warten weitere Angebote auf dich, die von Disney-Filmen wie „Die Eiskönigin II“ über die Realverfilmung von „Der König der Löwen“ bis hin zur Videospieladaption „Sonic“ reichen sollen. Einen genauen Plan wollte man jedoch nicht verraten, sodass man sich wohl jeden Tag aufs Neue überraschen lassen und einen Blick in die Apple-TV-App werfen muss.

Mehr wollte das Unternehmen allerdings nicht verraten, aber die anfänglichen Angebote klingen bereits überzeugend, auch Teile davon bereits in Streamingdiensten wie Amazon Prime Video oder Disney+ verfügbar sind.

Werdet ihr jeden Tag in die Apple-TV-App schauen oder lassen euch die Kauffilme aufgrund der hohen Auswahl der Streamingdienste mittlerweile kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

