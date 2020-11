Apple will angeblich drei MacBooks mit Apple Silicon ankündigen

Nach einem Bericht von Bloomberg will Apple am 10. November 2020 gleich drei neue MacBooks mit der neuen Prozessorarchitektur Apple Silikon vorstellen. Es handelt sich den Informationen nach um ein 13 Zoll MacBook Air, ein 13 Zoll MacBook Pro und ein 16 Zoll MacBook Pro. Damit wäre praktisch die gesamte Notebook-Serie von Apple mit einem Schlag mit dem neuen Prozessor ausgerüstet.

Wenn Bloomberg Quellen Recht behalten sollten, wird Apple aber keine größeren Änderungen am Design vornehmen - die Verbesserungen sollen in der Leistung und der Akkulaufzeit liegen. Das wäre schade, denn wie erkennen dann andere Leute, wer einen neuen und wer einen Mac mit Intel-Prozessor hat? Wir erwarten aber doch noch eine weitere Änderung: Das Air wird es auch in anderen Farben geben als bisher - vielleicht sogar in Blau. Diese Farbe hat Apple auch bei den iPhones 12 und der Apple Watch Series 6 in diesem Jahr eingeführt.

Was bisher noch nicht bekannt ist: Was werden diese neuen MacBooks im Vergleich zu den Intel-Modellen kosten? Wird es weiterhin Intel-Notebooks geben oder stellt Apple den Vertrieb jetzt ein? Apple hatte Mitte des Jahres angekündigt, erst in zwei Jahren vollständig auf ARM umzusteigen - bleiben dann nur noch der iMac (Pro) und der Mac Pro über?

Wie schnell werden die ARM-Macs im Vergleich zu den Intel-Geräten sein?

Eines ist klar - Apple kann es sich nicht erlauben, Geräte mit geringerer Leistung aber mit längerer Akkulaufzeit auf den Markt zu bringen - das würde ihnen die Anwenderschaft nicht verzeihen.

Würdest du dir einen Mac mit ARM-Prozessor kaufen oder ist das erst einmal ein No-Go für dich? Was sind deine Beweggründe dafür?