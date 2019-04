05.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple Music (Bild: Apple)

Die Zahl der zahlenden Abonnenten in den USA ist bei Apple Music höher als bei seinem schwedischen Konkurrenten Spotify. Das war bisher anders herum. Allerdings ist von den Nutzerzahlen insgesamt Spotify seinen US-Kollegen immer noch weit voraus.

In den USA hat es eine Zeitenwende gegeben, wenn man dem Bericht des Wall Street Journals (Bezahlschranke) Glauben schenkt. Nein, es geht nicht um Donald Trump sondern um den ewigen Wettstreit zwischen Apple und Spotify. Beide Unternehmen haben bekanntlich Streaming-Musik-Dienste und bisher war Apple Music seinen Konkurrenten deutlich hinterher. Das liegt auch daran, weil Apple wesentlich später auf den Markt kam.

Nun soll Apple Music zumindest in den USA einige zahlende Nutzer mehr haben als Spotify. Das Wall Street Journal spricht von 28 Millionen Abonnenten bei Apple und 26 Millionen bei Spotify. Die Zahlen sollen vom Februar 2019 stammen und kommen von einer anonymen Quelle. Apple und Spotify melden solche Werte nicht von sich aus in regelmäßigen Abständen.

Ein weiteres Rätsel ist die Gesamtzahl von Nutzern bei beiden Diensten. Immerhin gibt es bei Apple Music Probemonate und bei Spotify kann man, wenn man ein werbefinanziertes Angebot akzeptiert, sogar kostenlos mithören.

Im Dezember 2018 hatte Spotify weltweit 207 Millionen soggenante aktive Benutzer genannt. Damit wird angedeutet, dass tote Accounts, die schon eine zeitlang nicht mehr genutzt werden, nicht einfach dazu gezählt werden. Neuere Zahlen gibt es nicht. Apple hat keine Zahlen herausgegeben, wieviele Nutzer derzeit Probemonate genießen.

Apple will in Zukunft stark über Dienstleistungen wachsen, nachdem das Hardwaregeschäft vor allem mit iPhones deutlich eingebrochen ist. Dazu wurde nicht nur Apple Music gegründet sondern in jüngster Zeit auch das Angebot News+, bei dem Nutzer im Rahmen einer Flatrate für 10 US-Dollar monatlich hunderte von digitalen Zeitschriften abonnieren können. Auch einen Videostreaming-Dienst mit eigenen Inhalten hat Apple angekündigt.

