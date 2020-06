Das war's mit den Intel-Macs: Apple kündigt Wechsel auf eigene Prozessoren an

Apple bezeichnet die Ankündigung als einen historischen Tag für den Mac. Die Motivation des Unternehmens hin zu selbstentwickelten und optimierten Chips sei es, branchenführende Performance sowie leistungsstarke neue Technologien bereitzustellen. Mit den Chips von Intel fühlte man sich diesbezüglich wohl in einer technologischen Sackgasse und setzt künftig auf ARM-Prozessoren, die eine Weiterentwicklung des iPhone-Chips darstellen.

Neue Macs: Entwickler erhalten Vorsprung

Entwickler können umgehend mit der Aktualisierung ihrer Apps beginnen, um so die erweiterten Funktionen von Apples eigenen Chips auf dem Mac zu nutzen. Durch den Übergang hon con x86- auf die ARM-Architektur wird auch eine gemeinsame Architektur für alle Apple-Produkte geschaffen. Das macht es Entwicklern leichter, ihre Apps für das gesamte Ökosystem zu schreiben und auch zu optimieren.

Um Entwicklern den Einstieg zu erleichtern, startet Apple ein Programm, das Zugriff auf Dokumentation, Forenunterstützung, Betaversionen von macOS Big Sur und Xcode 12 sowie die Option auf den Kauf eines Developer Transition Kit (DTK) bietet, einem Mac-Entwicklungssystem, welches auf Apples A12Z Bionic System-on-a-Chip (SoC) basiert (der so auch im aktuellen iPad Pro zum Einsatz kommt).

Übergangsphase von x86 nach ARM soll zwei Jahre dauern

Apple plant, den ersten Mac mit eigenem Chip bis Ende des Jahres auszuliefern und den Übergang auf die neue Plattform in etwa zwei Jahren abzuschließen. Intel-basierte Macs sollen aber über Jahre hinaus weiter unterstützt werden, auch befinden sich sich noch diverse neue Intel-basierte Macs in der Entwicklung.

Die Rückkehr von Universal-Apps und Rosetta

Mit macOS 11 aka macOS Big Sur will Apple eine Reihe von Technologien anbieten, um den Übergang möglichst reibungslos zu gestalten. Dazu gehört auch, dass Entwickler ihre Anwendungen ab sofort binär kompilieren können, einmal für die Intel-Plattform, einmal für die neue Apple-eigene-Plattform – in einer ausführbaren Programmdatei schlummern dabei die jeweils optimierten Programme. Solche Universal-App kennen Mac-Anwender bereits aus der Übergangszeit von PowerPC- hin zu x86-Jahren Mitte der 2000er Jahre. Ebenso bekannt ist die Übersetzung von Programmcode in Form eines Übersetzers – mit Rosetta 2 sollen Intel-Anwendungen auch auf Systemen mit Apple-SoC genutzt werden können. Und das mit hoher Performance, im Rahmen der Keynote zeigte man etwa das Spiel „Shadow of the Tomb Raider“ in flüssiger Darstellung – und das auf einem Mac, der auf dem Chip eines aktuellen iPad Pro basiert! Rosetta 2 soll sogar noch nicht aktualisierte Mac-Apps ausführen können, die Plug-Ins nutezn.

Virtualisierung integriert, iPhone- und iPad-App nativ auf dem Mac

Neu ist ebenfalls die integrierte Virtualisierungstechnologie, die es Nutzern ermöglicht Linux auszuführen. Außerdem können Entwickler künftig ihre iOS- und iPadOS-Apps ohne Änderungen direkt für den Mac veröffentlichen – Apples Plattformen wachsen vollumfänglich zusammen!