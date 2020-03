Amazfit BIP Lite: Aldi bringt günstige Smartwatch-Alternative zur Apple Watch

Wem die Apple Watch zu teuer ist, der kann mit Aldi Süds Sonderangebot der Amazfit BIP Lite vielleicht eine günstige Alternative zur Apple Watch erstehen –- wenn die Anforderungen stimmen. Und die variieren natürlich von Nutzer zu Nutzer.

Dennoch: Wer auf der Suche nach einer günstigen und guten Smartwatch ist, sollte sich das Angebot von Aldi Süd einmal ansehen. Die chinesische Xiaomi-Smartwatch kostet 34,99 Euro und ist mit Sicherheit kein Fehlkauf.

Was kann die Xiaomi-Smartwatch Amazfit BIP Lite?

Die Uhr bietet eine sagenhafte Akkulaufzeit von bis zu 45 Tagen, teilte der Hersteller mit und mit 32 Gramm ist sie auch erheblich leichter als eine Apple Watch. Die Uhr erlaubt eine Pulsmessung und sogar eine Schlafüberwachung. Hier macht sich die lange Akkulaufzeit positiv bemerkbar: Die Smartwatch kann auch über Nacht getragen werden.

Darüber hinaus zeigt die Amazfit BIP Lite Benachrichtigungen vom iPhone oder Android-Smartphone auf ihrem Display an, kann auch unter Wasser getragen werden und nutzt das GPS-Signal des Smartphones zur Positionsbestimmung. Auch ein Sporttracking ist möglich, weshalb die Uhr eigentlich für die meisten Anwendungen, bei der eine Smartwatch sinnvoll eingesetzt werden kann, tauglich ist.

Was kann die Amazfit BIP Lite nicht?

Wir wollen natürlich fair bleiben und auch die Nachteile der Amazfit BIP Lite gegenüber der Apple Watch aufführen: Die chinesische Uhr kann keine Musik abspielen und Nachrichten lassen sich mit ihr leider auch nicht verschicken. Auch ein EKG wie bei der Apple Watch ab der Series 4 ist nicht möglich und natürlich ist auch kein teures OLED-Display verbaut worden.

Wer nicht im Aldi-Süd-Gebiet wohnt, kann die gleiche Uhr auch bei den wegen Mietstundungen im Rahmen der Coronakrise in die Kritik geratenen Anbietern Saturn und MediaMarkt kaufen. Dort kommt noch ein kleiner Versandkosten-Aufschlag in Höhe von 2 Euro dazu. Doch der Versandweg erspart dem Kunden den Weg in den Aldi-Markt – und das Gedränge vor Ort.

Lieber doch keine Experimente? Was meinen Sie?

