Aldi verkauft günstige Thermomix-Alternative für 129 Euro – lohnt sich der Kauf?

Aldi Süd bietet ab dem 20. April 2020 einen automatischen und programmierbaren Multikocher an. Genau das Richtige für alle, die wegen der Corona-Krise nun mehr zuhause kochen, aber gleichzeitig Komfort wollen – wie zum Beispiel einen programmierten Start des Kochprogramms.

Was lässt sich mit dem Krups Cook4Me kochen?

Mit dem Multikocher lassen sich wie beim Vorwerk Thermomix Vorspeisen, Hauptgerichte oder Desserts herstellen. Im Rezeptmenü befinden sich 50 vorinstallierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dazu gibt es ein Zutatenmenü (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Reis und Getreide) und einen manuellen Modus, mit dem Garen unter Druck, Dampfgaren, Schmoren, Anbraten sowie Aufwärmen und Warmhalten möglich sind. Über das farbige LC-Display wählen Sie die gewünschten Rezepte aus.

Was kann der Krups Cook4Me von Aldi nicht?

Das Gerät kann nichts kleinschneiden und auch nicht umrühren. Das mag als Nachteil erscheinen. Allerdings ist auch beim Thermomix Handarbeit angesagt, wenn weitere Zutaten hinzugefügt werden müssen. Ein Kochroboter sind beide Geräte nicht.

Kann ich mit dem Krups Cook4Me zeitversetzt kochen?

Es gibt einen sogenannten verzögerten Kochstart und eine automatische Warmhaltefunktion.

Ist der Krups Cook4Me mit den Thermomix-Rezepten kompatibel?

Die Küchenmaschine Krups Cook4Me kann zwar nicht die Rezepte des Thermomix' kochen, doch der Multikocher bietet 150 vorinstallierte Rezepte und kann natürlich auch Freestyle verwendet werden. Der Krups Cook4Me stellt die Zutatenmenge, die Kochmethode und die Garzeit auch je nach Rezept und Personenzahl automatisch ein.

Was kann die Krups Cook4Me?

Druckgaren

hoher Druck (0,7 bar)

niedrigerer Druck (0,4 bar)

Anbraten

160 Grad Celsius

75 Grad Celsius

Schmoren

90 Grad Celsius

Aufwärmen

70 Grad Celsius

Warmhalten

63 Grad Celsius

Für wie viele Personen kann der Krups Cook4Me kochen?

Die Maschine kann Gerichte für zwei, vier oder sechs Personen kochen. Zur Reinigung lassen sich die einzelnen Teile in der Spülmaschine waschen.

Welche Alternativen gibt’s zum Krups Cook4Me und Thermomix?

Mit dem Krups Prep&Cook hat Krups auch eine Küchenmaschine mit Kochfunktion im Sortiment, die schneidet, hackt, knetet, mixt und kocht. Diese kostet allerdings deutlich mehr als der Cook4Me.

Gibt es eine App für die Krups Cook4Me?

Es gibt eine iOS-App für das Schwestermodell Krups Cook4Me+ Connect. Der Cook4Me+ Connect ermöglicht eine direkte App-Steuerung, kostet aber auch über 150 Euro mehr.

Was kostet der Krups Cook4Me bei Aldi Süd?

Der Krups Cook4Me wird bei Aldi Süd ab dem 20. April 2020 für 129 Euro verkauft.

Trend: Die Deutschen kochen während der Pandemie wieder mehr selbst

Vor dem Ausbruch der Pandemie und dem Beginn der Kontaktsperren haben nur etwa 40 Prozent der Deutschen jeden Tag gekocht. Einer repräsentativen Umfrage des Nachrichtenmagazins Focus nach, sind in der Krise die Jüngeren besonders eifrig am Herd. In der Altersklasse 14 bis 29 Jahre kochen 24 Prozent mehrmals täglich, bei den 50 bis 64-Jährigen sind es nur fünf Prozent. Außerdem wird laut Focus in 99 Prozent der Haushalte mit vier und mehr Personen mindestens einmal täglich gekocht, 69 Prozent der Singlehaushalte kochen mindestens einmal am Tag.

83 Prozent der Haushalte bereiten jetzt besonders häufig Gemüse zu, 78 Prozent garen oft Nudel- oder Reisgerichte, 67 Prozent kochen regelmäßig mit Fleisch. Auf Fertiggerichte greifen insgesamt nur 18 Prozent zurück, 26 Prozent der Männer und sechs Prozent der Frauen. Kein Wunder, dass in vielen Supermärkten oft Mehl und Hefe ausverkauft waren: In 20 Prozent der Haushalte wird jetzt selbst Brot gebacken.

