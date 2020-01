13" MacBook Pro mit neuer Scherentastatur im Anmarsch

Rund vier Jahre gab es Beschwerden und Probleme mit dem innovativem Butterfly-Keyboard von Apple. Zuletzt kam es in allen MacBook-Modellen zum Einsatz und sorgte damit für eine große Unzufriedenheit unter den Nutzern, die sich mehr Zuverlässigkeit wünschten. Erst im Herbst 2019 lenkte Apple ein und veröffentlichte das 16" MacBook Pro, während man das 15-Zoll-Modell einstellte und das kleine 13-Zoll-Gerät nicht aktualisierte. Allem Anschein nach wird Apple dies jedoch in Kürze nachholen. Wie MacRumors entdeckte, findet sich in der Eurasischen Datenbank ein neuer portabler Mac mit der Modellkennung A2289, sowie weitere Apple-Geräte.

Datenbank-Hinweise Monate vor Ankündigung

Es ist nicht das erste Mal, dass neue Produkte durch Einträge in der Datenbank ans Licht kommen. Schon 2019 wurde so die Existenz neuer iPads, Macs und iPhones bestätigt – bis zu drei Monate im Voraus. Während Apples A2304-Modell ein klarer Hinweis auf den Mac Pro als Rack-Variante darstellt und die Set-Top-Boxen A1625 und A1842 lediglich um tvOS 13 erweitert wurden, handelt es sich bei dem portablen Apple-Computer A2289 womöglich um ein neues MacBook Pro mit 13-Zoll-Display, welches man zuletzt im Frühjahr 2019 aktualisierte. Dieser könnte dann mit einer Tastatur mit Scherenmechanismus sowie neuen Prozessoren ausgestattet sein. Einige Experten sind sogar der Meinung, dass die Displaydiagonale durch eine verkleinerte Umrandung leicht anwachsen könnte. Eine Veröffentlichung wird im Februar oder März erwartet.



