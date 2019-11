Schnäppchen machen: Englischsprachige Bücher und Comics reduziert

Deals

Zeitlich begrenzte Sonderangebote für englischsprachige Bücher (darunter zählen auch Comics oder Sachbücher) gibt es momentan auf Amazon. Der Onlineshop bietet die Bücher teils 70 Prozent unter Normalpreis an und möchte vermutlich seine eigenen Lager etwas leeren. Für Prime-Kunden fallen in der Regel keine zusätzlichen Versandkosten an. Alle anderen Besteller sollten auf den Mindestbestellwert achten. Vielleicht bietet sich die Aktion ja im Vorgriff auf Weihnachten an.