Mobilfunkverträge im Angebot (Bild: CC0)

Monatlich kündbar: All-Flat-Mobilfunkverträge jetzt reduziert. Bei WinSIM bekommen Sie momentan alle monatlich kündbaren Verträge reduziert. Die Verträge bieten wahlweise 1, 3, 5 oder 10 GB. Im kleinsten Tarif ist die Dowloadgeschwindigkiet auf 21,6 MBit/s begrenzt, bei den übrigen Tarifen auf 50 MBit/s. Darüber hinaus bekommen Sie für Telefonie und SMS eine Flat, sowie EU-Roaming inklusive. Falls Sie mit Ihrer Rufnummer zu WinSIM wechseln erhalten Sie 10 Euro Wechselbonus on top.

Der Vertrag LTE All 1 GB kostet 6,99 Euro statt sonst 7,99 Euro pro Monat. Der Vertrag LTE All 3 GB kostet 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Den Tarif LTE All 5 GB bekommen Sie für monatlich 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Und den LTE All 10 GB gibt es für 22,99 Euro statt 26,99 Euro.

Zusätzlich werden 9,99 Euro Bereitstellungspreis fällig; bei den Tarifen handelt es sich um solche im E-Netz.

Zum Angebot: WinSIM reduziert den Preis für monatlich kündbare Mobilfunk-Verträge.

Hinweis: Auf der Webseite von WinSIM sind standardmäßig die Laufzeitverträge (24 Monate) vorausgewählt. Wechseln Sie einfach per Klick auf den monatlich kündbaren Vertrag.

