​Apple Watch Nike+ LTE 42mm reduziert. Sie bekommen die Watch im Aluminiumgehäuse in Silber mit Sport Loop in der Farbe Crimson Schwarz nur kurze Zeit zum Bestpreis. Bei Cyberport wird die Apple-Smartwatch in dieser Ausstattung kurze Zeit für nur 399 Euro (Normalpreis 479 Euro) angeboten. Versandkosten fallen nicht an. Das Angebot gilt allerdings nur in begrenzter Stückzahl.