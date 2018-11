Jetzt besonders günstig: Super Nintendo Classic Mini unter 60 Euro. Denken Sie schon jetzt an Weihnachten und besorgen Geschenke günstig und vor allem ohne Zeitdruck. Als solches Geschenk eignet sich unserer Meinung nach das Super Nintendo Classic Mini. Die Neuauflage der Nintendo-Spielekonsole, die Sie per HDMI an den Fernseher anschließen können und auf der 21 Spiele vorinstalliert sind. Bei Alternate bekommen Sie das Produkt derzeit so günstig wie nie. Das liegt an dem Gutschein „25PAY“, den Sie verwenden können. Dazu müssen Sie lediglich „paydirekt“ als Bezahlmethode auswählen. Es werden dann 25 Euro vom Kaufpreis abgezogen. Der beträgt 74,90 Euro zuzüglich 5,99 Euro Versandkosten. Von 80,89 Euro bleiben am Ende abzüglich des Gutscheins dann 55,89 Euro übrig.