Wenn es um actionlastige Aufnahmen geht, dann setzen Sportler und Hobbyfilmer oftmals auf eine GoPro. Sie besitzt zwar einen großen Bildwinkel, aber noch besser sind 360-Grad-Aufnahmen. Hier kommt die Insta360 ONE X von hardwrk in Spiel, die Ihnen deutlich mehr Möglichkeiten bietet als die Produkte anderer Hersteller. Passend zu Weihnachten hat das Unternehmen aus Hannover ein ganz besonderes Angebot für Sie.

Traditionelle Actionkameras setzen auf einen großen Bildwinkel. In Hannover geht man einen Schritt weiter und setzt auf ein 360-Grad-Bild, das Ihnen deutlich mehr Freiheit bei der Nachbearbeitung erlaubt. Der Zubehörhersteller hardwrk nutzt diese Vorteile bei der Insta360 ONE X voll aus und integrierte weitere Modi für atemberaubende Aufnahmen. Die Rundum-Kamera kann Videos sogar in 5,7K bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, während 4K-Videos sogar bei 50 FPS möglich sind. Senkt man die Auflösung weiter, dann können Sie sogar Slow-Motion-Aufnahmen filmen, die hinterher nochmals angepasst werden können.

Zur Weihnachtszeit gibt es die Kamera zwar nicht günstiger, aber dafür mit einigen Extras und der Chance auf einen Gewinn. Jeder, der vom 26.12.-31.12.2018 eine Insta360 ONE X hardwrk Edition kauft, hat die Chance, eines von fünf Bullet Time Bundle oder einen von fünf Extended Selfie Stick im Wert von 59,90 Euro zu gewinnen. Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss ausgelost und dann im neuen Jahr kontaktiert.

Zum Angebot: Insta360 ONE X + gratis Tripod für 459,95 Euro​

Damit jedoch niemand leer ausgeht, erhält jeder Käufer einen Gratis Tripod (Wert: 19,99 Euro), wenn Sie ihn gemeinsam mit der Insta360 ONE X in den Einkaufswagen legen

Weitere Informationen zur Insta360 ONE X hardwrk Edition erhalten Sie hier. Teilnahmebedingungen finden Sie auf der offiziellen Website.

Produkthinweis hardwrk Insta360 ONE X Edition mit exklusiver Schutzhülle - 360 Grad Action Sport Kamera Cam für Apple iPhone und Android - 5,7k Video Auflösung - 18 MP - VR Panorama - FlowState Stabilisierung Preis: 459,95 €

Produkthinweis Insta360 ONE X Accessories - Mini Tripod - hardwrk Edition - Kleiner Dreibein mit 1/4" Gewinde - schwarz - Kunststoff - für Insta360 ONE X Preis: 19,90 €

Anzeige