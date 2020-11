96 % sparen: Standalone Sample-Workstation plus 72 Expansions für 29 Euro

Das Bundle im Gesamtwert von 740 Euro enthält das Zampler//RX-Workstation-Plugin sowie Tausende von spielbaren Presets, darunter Synth-Leads, Bässe, Pads, Drones, Orgeln, Klaviere, Vocals, Drum-Kits und vieles mehr.

Es eignet sich für jede erdenkliche Art der Musikproduktion, einschließlich Synthwave, Vaporwave, Chillwave, Trance, Minimal, Chill, Dark Ambient, House, Trip-Hop, Dubstep, DnB, EDM, Techno, Hardcore und mehr.

Preis und Verfügbarkeit

Das Zampler Bundle ist noch bis zum 1. Dezember 2020 für 29 Euro bei VSTBuzz erhältlich. Also schnell zugreifen!

► jetzt Zampler Bundle für 29 Euro bei VSTBuzz sichern

Drei Highlights des Bundles

ULTIMATE DRUMS – 77 Drumkits

Wir haben unser Sample-Archiv nach Sounds legendärer Drum-Machines durchsucht und dazu alle gesampelt, die wir im Studio finden konnten: Die Roland TR8 und TR-09, unsere gut gerockte Novation DrumStation und einen brandneuen MC-707 haben wir aber nicht nur einfach aufgenommen, sondern mit unserem Outboard-Setup für Sie verfeinert. Dazu gibt’s jede Menge Patterns im MIDI-Format!

https://soundcloud.com/beat-magazin/beat-ultimate-drums

ETHNIC SYMPHONY – 74 Pads & Synths für Chill & House

Ethno-Sounds und Elektronik… auf den ersten Blick haben beide wenig gemeinsam. Aber sind beide Welten erstmal kombiniert, gehören sie zusammen wie das Yin zum Yang. Ethnic Symphony bietet mit 64 Patches ein volles Orchester an wuchtigen Bässen, schwebenden Pads und Synths, in denen sich ethnische Instrumente und Vocals zu elektronischen Sounds kombinieren, die frischer und inspirierender nicht sein könnten und jeden Chill- und House-Track um die vielgesuchte Komponente X bereichern.

https://soundcloud.com/beat-magazin/ethnic-symphony-74-pads-synths-for-chill-house

PATCHED GRAND

Pianos klingen wie Pianos, sollte man meinen. Doch legt man mal Hand an, öffnet den Kasten und beginnt, die Innereien auseinander zu nehmen und neu zusammen zu setzen, rutscht des Pianisten Herz in die Hose, während das des Sounddesigners hüpft. Für unsere aktuelle Zampler Soundbank haben wir ein original Yamaha C3 Grand in die Mangel genommen und mit allerlei Gegenständen moduliert, malträtiert und teilweise mit Synths kombiniert, sodass satte 30 Variationen des Klaviers dabei heraus kamen, die sowohl in Songs und Tracks als auch Filmproduktionen eine super Figur machen. Viel Spaß!

https://soundcloud.com/beat-magazin/patched-grand-audiodemo-zamplerrx

