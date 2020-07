Über 100 Euro Rabatt auf iPhone 11 Pro, 500 Euro sparen beim MacBook Pro 2019, uvm. bei Cyberport

Wir haben uns die neuen Cyberdeals einmal angesehen und ein paar interessante Schnäppchen für Apple-Nutzer rausgesucht, denn bei Cyberport lässt sich jetzt kräftig sparen. Wer ein neues iPhone sucht und nicht gerade auf das iPhone 12 warten will, bekommt so jetzt das iPhone 11 Pro für 979 statt für 1.120 Euro. Es handelt sich um Neuware - günstiger ist es bei deutschen Händlern derzeit nicht zu finden. Ebenfalls ein Schnäppchen ist das MacBook Pro mit 13 Zoll aus dem vergangenen Jahr. Das Vorjahresmodell ist bei Cyberport in einer gehobenen Ausstattung im Ausverkauf für 1.479 Euro zu haben - im Vergleich kommt nur Gravis dem Preis nahe, nimmt aber aktuell 60 Euro mehr.

Wer sich dann noch für den Cyberport-Newsletter anmeldet (und das nicht schon vorher gemacht hat), bekommt einen 5 Euro-Gutschein, der als Rabatt beim Kauf angerechnet wird. Stöbern lohnt sich ansonsten, es gibt auch im Bereiche Haushalt (zum Beispiel den RoboRock S6 Saug-Wisch-Roboter für 449 statt 549 Euro) ein paar günstige Angebote.

Satter Rabatt auf iPhone, MacBook Pro uvm.

► iPhone 11 Pro mit 64 GB ab 979 Euro in Space Grau

► iPhone 11 Pro mit 64 GB ab 999 Euro in Gold

► iPhone 11 Pro mit 64 GB ab 999 Euro in Silber

► Apple MacBook Pro (2019) 13,3 Zoll, Core i5 2,4/8/256 GB jetzt 1.479 statt 1.999 Euro

► Parallels Desktop 15 für Mac 59,90 statt 79,99 Euro

► Microsoft 365 Family Box Jahreslizenz für bis zu 18 Geräte, mit allen Office-Apps und OneDrive jetzt für 77,90 statt 99 Euro

Bei einigen Angebote lohnt es sich schnell zu sein und nicht allzu lang zu überlegen, den die günstigen Preise gelten nur für Rest-Exemplare.

