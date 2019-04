24.04.2019 - 18:18 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



Eine smarte Steckdosenleiste kann dabei helfen, den Stromverbrauch zu senken. Der Preis des Energy Strips aber will erst einmal amortisiert werden… (Bild: Eve Systems)

Steckdosenleisten vervielfachen die Zahl der vorhandenen Stromanschlüsse. Der Eve Energy Strip kann mehr: Er bindet weniger smarte Hardware in das Smart Home ein und gehorcht aufs Wort.

Mit der typischen Discounter-Steckdosenleiste für ein paar Euro hat der Eve Energy Strip kaum etwas gemein – das macht schon der Blick auf das Preisetikett klar. Was aber bekommt man für sein Geld? Zuallererst fällt das außergewöhnliche Design ins Auge. Statt ausschließlich auf Plastik, setzt Eve Systems auch auf Aluminum, in welches die Steckerleiste eingefasst ist. In Kombination mit dem schwarzen Plastik und Zuleitungskabel sieht der Eve Energy Strip schick aus und ist eigentlich zu hübsch, um ihn verschämt unter oder hinter Schränken oder sonstigen Möbeln zu verstecken – wer hätte gedacht, dass man einmal die Optik einer Steckdosenleiste loben würde?

Weckt Vertrauen: Eve Systems hat den Energy Strip vom TÜV zertifizieren lassen (Bild: Eve Systems)

Doch Design ist nicht alles, viel wichtiger sind die inneren Werte. Und hier kann Eve Systems punkten, schließlich gehörte man zu einem der ersten Unternehmen, die Hardware für HomeKit entwickelten – entsprechend groß ist die Expertise. So verwundert es auch nicht, das die Einrichtung und Integration der Homekit-exklusiven Steckdosenleiste, Google Home und Alexa werden nicht unterstützt, lediglich eine Sache von Sekunden ist. Wer mit iPhone oder iPad den auf dem Gerät selbst und zusätzlich in der Anleitung aufgeklebten HomeKit-Sticker scannt, kann den Eve Energy Strip schon wenige Sekunden später in Betrieb nehmen. Dabei ist jede der drei Dosen individuell zu schalten – und das sowohl über drei dedizierte Taster am Gerät selbst als auch über die HomeKit-App und über mit ihr erstellten Automatismen und natürlich auch via Siri. Beeindruckend sind die Schaltzeiten, die sich im Bruchteil einer Sekunde bewegen. Im Gegensatz zu den Eve-Schaltsteckdosen, kommt im Energy Strip eine WLAN-Anbindung zum Einsatz. Diese versteht sich zwar lediglich auf lediglich auf das 2,4-GHz-Netz, kommt dafür im Vergleich zum Mitbewerberprodukt Smart Outlet von Koogeek auch mit Mesh-Netzwerken problemlos zu recht: In unserem Mesh-Testszenario mit einem Velop-System von Linksys hielt der Eve Energy Strip stabil die Verbindung während sich das Smart Outlet regelmäßig ausklinkte und um Neueinrichtung bat.

(Bild: Eve Systems)

Eve Energy Strip: Überspannungsschutz & Verbrauchsmessung als Bonus

Die Belastbarkeit des Energy Strips ist ausreichend hoch dimensioniert, maximal 16 Ampere/3680 Watt können über alle Steckdosen kombiniert abgefordert werden. Darüber hinaus fängt der Energy Strip Leistungsspitzen bis zu 30.000 Ampere ab – eine dedizierte LED bestätigt, dass der Überspannungsschutz aktiv ist. Sollte die Sicherung einmal auslösen, lässt sie sich durch einfaches wieder hineindrücken zurücksetzen.

Produkthinweis

Eve Energy Strip - Smarte Dreifach-Steckdosenleiste mit Verbrauchsmessung, Apple HomeKit-Technologie sowie Überspannungsschutz, TÜV-zertifiziert Preis: 95,99 €

(Bild: Eve Systems)

Auch im Detail überzeugt der Energy Strip: Die um 90 Grad gedrehten Steckdosen etwa lassen auch eine Vollbestückung der Steckdosenleiste selbst dann zu, wenn klobigere Steckernetzteile zum Einsatz kommen. Und in der hervorragenden Eve-App warten Funktionen, die über die HomeKit-Anbindung hinausgehen. Hier lassen sich etwa Timer programmieren, die hardwareseitig ausgelöst werden. Zudem gibt es eine „Kindersicherung“ – via App lassen sich die drei Taster zum Schalten der Dosen am Gerät selbst gegen unbeabsichtigte Auslösung sperren. Zudem lässt sich der Stromverbrauch messen – das zwar nur für alle angeschlossenen Verbraucher kombiniert, dafür aber auch nach Angabe des Preises für eine Kilowattstunde auch geschätzt für Zeiträume bis zu einem Jahr. Einer Erwähnung wert ist zudem das großzügige bemessene Zuleitungskabel mit 1,9 Meter Länge und die Option auf Wandmontage – bei der steht dann aber mitunter das Eve-Logo auf dem Kopf. Das ändert aber nichts daran, dass der Eve Energy Strip die derzeit beste smarte Steckdosenleiste für das HomeKit-Zuhause ist.

