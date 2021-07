Während weite Teile der Technikwelt ihren Blick im Juni traditionell auf die Apple-Entwicklermesse „WWDC“ richteten, veranstaltete ein anderes gewichtiges Unternehmen der Industrie seine jährliche Pressekonferenz:

Die „next@acer“ schlug zwar in nicht gar so hohe Wellen, hielt für Chromebook-Nutzer aber mindestens einen echten Höhepunkt bereit: Mit dem Spin 713 wagte sich Acer ein weiteres Mal ins Gefilde der Premium-Chromebooks, in dem sich schon weitere große Namen wie Asus mit dem Flip C436, Samsung mit dem Galaxy Chromebook und natürlich Google selbst tummeln – und das man mit dem Spin 13 selbst schon betrat.

Gleichzeitig ist das Spin 713 ein weiteres Chromebook, das Intels „Athena“-Spezifikationen erfüllt und damit gleichauf etwa mit Asus’ aktuellem Flaggschiff liegt.

Mit anderen Worten: Die Zeiten, in denen der Chromebook-Markt fast ausschließlich aus Billigrechnern aus...