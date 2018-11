23.11.2018 - 08:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.11.2018 - 08:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit dem iPhone 6s und iPhone 6s Plus macht Apple seit langer Zeit nicht nur einen Sprung im Fotobereich, sondern ließ erstmals auch Videoaufnahmen in 4K zu. Natürlich waren diese zunächst beschränkt, wurde aber in den Folge-Generationen weiter ausgebaut. Allerdings hat Apple die höhere Auflösung nicht als Standard aktiviert, sodass viele Nutzer „nur“ in 1080p Videos aufnehmen. Wir möchten Ihnen erklären, wie Sie die Einstellungen verändern.

Apple erlaubt erst seit dem iPhone 6s Videos auch in hochauflösenden 4K aufzunehmen. Davor waren Aufnahmen nur in 1080p und 720p möglich. Dennoch vermied es Apple bisher die Auflösung standardmäßig zu erhöhen. Dies hat verschiedene Hintergründe. Nicht jeder Nutzer möchte in 4K aufnehmen und zudem fühlt sich hierdurch der Speicher deutlich schneller als bei Aufnahmen in 1080p. Apple gibt dies sogar in Zahlen für jede aufgenommene Minute an:

40 MB bei 720p (30 fps)

60 MB bei 1080p (30 fps)

90 MB bei 1080p (60 fps)

135 MB bei 4K (24 fps)

170 MB bei 4K (30 fps)

400 MB bei 4K (60 fps)

Die Werte waren bis iOS 11 noch höher. Erst mit dieser Softwareversion führte das Unternehmen das High-Efficiency-Format HEVC für Videos ein und konnte dadurch erheblich Speicherplatz sparen. Auch jetzt sollten Nutzer, die Geräte mit niedrigen Speicherkapazitäten (< 64 GB) besitzen, von einer Aufnahme in 4K bei 60 Bilder pro Sekunde absehen, um den Speicher zu schonen.

So stellen Sie die Aufnahmeauflösung auf 4K um

Apple achtet penibel genau darauf, dass die eigenen Apps nicht überladen werden. Daher lagert man oft die Einstellungen in die separate Einstellungs-App aus. In dieser finden Sie unter dem Eintrag „Kamera“ die Option „Video aufnehmen“. Hier wählen Sie das bevorzugte Format mit einem Fingertipp aus und können dann die Einstellungen wieder verlassen. Wenn Sie nun die Kamera-App öffnen und „Video“ auswählen, nehmen Sie ab sofort stets in der gewählten Auflösung Videos auf. Sie können die Einstellung jederzeit wieder abändern.

Anzeige