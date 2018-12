Finder neu starten: macOS-Finder-Neustart erzwingen – so geht’s. Manchmal kommt es vor, dass Apples Dateimanager nicht so will, wie Sie. Oder aber Ihnen fällt auf, dass Sie Dateien in Apps speichern, Sie dann aber im Finder nicht mehr wiederfinden, weil dieser seine Ansicht zeitnah aktualisiert? Getreu dem Motto „irgendwas ist ja immer“ gibt es mehr als genug gute Gründe, warum es hilfreich sein kann, den Finder-Neustart zu erzwingen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das hinbekommen.