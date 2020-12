Weihnachts-Deal: Bis zu 65 % Rabatt auf die VideoProc Mac Videobearbeitungs-Suite (Lifetime-Upgrade-Version)

VideoProc ist die optimale Wahl für alle Nutzer*innen, die eine leichte, einfache und stabile Videosoftware benötigen, um Videos in 4K-/HD-Auflösung reibungslos zu verarbeiten.

Um das bevorstehende Weihnachten und Neujahr zu feiern, bietet der Entwickler VideoProc zu deutlich reduzierten Preisen an. Mac Life-Leser*innen können die Lifetime-Lizenz der Software für nur 25,95 Euro statt 72,95 Euro und die Familienlizenz für 34,95 Euro statt 102,95 Euro kaufen, was einer Ersparnis von 65 Prozent entspricht.

Dies ist bisher der niedrigste Preis von VideoProc und eine wirklich anständige Reduktion für diese Art von leistungsstarker Software. Geben Sie während des Kaufprozesses einfach den Gutscheincode XMAS-SP ein, so erhalten Sie dann den Super-Rabatt.

► Zeitlich begrenzt: Beim Weihnachtsangebot 65 % auf VideoProc sparen

Einfache und erweiterte Videobearbeitungen auf dem Mac

VideoProc ist eine Videoverarbeitungs- und Bearbeitungssoftware für Mac, die von jedem Benutzer unabhängig von dem eigenen Qualifikationsniveau verwendet werden kann, aber auch über eine Menge erweiterter Funktionen für Profis verfügt.

Dieser leichte Mac-Video-Editor bietet viele Funktionen, die Sie in iMovie nicht finden, sowie eine Reihe von einfachen Videoverarbeitungs- und Bearbeitungsfunktionen für Anfänger, die zu teuer oder zu schwer für schnelle Bearbeitungen in Final Cut sein könnten.

Viele Benutzer möchten möglicherweise Funktionen in Profi-Apps wie Final Cut Pro X für schnelle Bearbeitungen oder Projekte nutzen, finden es aber schwierig, diese Apps zu navigieren und zu erlernen. Dagegen ist VideoProc so benutzerfreundlich wie eine Anfänger-App wie iMovie, bietet aber auch eine Tonne der erweiterten Funktionen, die Sie in kostenlosen Apps und Programmen für Anfänger nicht finden.

VideoProc enthält eine funktionsreiche Bearbeitungssuite für alles, vom Schneiden, Trimmen, Croppen, Drehen, Untertiteln, Ein-Klick-Effekten und Zusammenfügen mehrerer Videoclips, bis hin zu erweiterterer Bearbeitung wie Stabilisieren von Videos, Reduzieren der Geräusche, Erstellen von GIFs, Linsenkorrektur, Hinzufügen von Wasserzeichen, A/V-Synchronisierung und mehr.

Darüber hinaus bietet diese Software integrierte Bildschirmaufnahme- und Video-Download-Tools sowie die vollständige GPU-Beschleunigung für die schnellstmögliche Bearbeitung, Konvertierung und Verarbeitung von (4K) Videos.

Schnelle Konvertierung und Komprimierung von 4K-Videos

Mit den integrierten Konvertierungs- und Komprimierungstools von VideoProc lassen sich 4K-Videos in über 420 Videoausgabeformate umwandeln, wie H264 in H265 (HEVC), MKV in iPhone/MP4 oder AVI in YouTube-kompatible Formate, oder intensivere Verarbeitung wie die Konvertierung von 3D- in 2D-Videos. Deshalb unterstützt diese Software fast jedes 4K-Video, ob mit iPhone, GoPro, DJI, Drohnen oder anderen Kameras aufgenommen.

VideoProc ist nicht nur in der Lage, alle Ihre 4K-Videokonvertierungsanforderungen mühelos zu bewältigen (einschließlich 4K 60FPS und Optionen zur Auswahl von Bildraten), sondern bietet auch einen DVD zu Video/Audio-Konverter für die Konvertierung von DVDs in jedes digitale Format, das Sie benötigen.

Schnelle GPU-Hardwarebeschleunigung für 4K-Videos

Mit der Level-3 GPU-Hardwarebeschleunigungstechnologie bietet VideoProc eine 47-mal schnellere Echtzeit-Videoverarbeitung im Vergleich zu anderen Apps und reduziert gleichzeitig die CPU-Auslastung um bis zu 40 %. Dies bringt eine schnellere Verarbeitung, besonders beim 4K-Video-Rendering. Das bedeutet auch, dass die Dateigröße auf 90 % kleiner als das Original ohne Videoqualitätsverlust optimiert ist.

Starkes und effektives Herunterladen

VideoProc bietet die Video-Download-Tools an, die Sie bei vielen Videobearbeitungs-Suiten nicht finden. Mit der integrierten Downloader-Engine können Sie Videos, Audios und Wiedergabelisten von YouTube und 1000+ Webseiten völlig kostenlos auf Ihren Computer speichern.

VideoProc hat einige einzigartige Vorteile gegenüber anderen Download-Tools oder -Websites, zum Beispiel können Sie mehrere Dateien oder alle Videos in einer Playlist im Batch-Modus herunterladen, und sie in verschiedenen Formaten und Originalqualität speichern, sei es 8K, 4K, 1080p, 720p, usw. (Die meisten kostenlosen Download-Tools oder Websites erlauben nur das Speichern von Videos mit 720p maximal).

Es ist auch möglich, einen YouTube-Livestream mit VideoProc aufzunehmen.

HD iOS/Desktop-Bildschirmaufnahme

Durch einen Klick auf "Recorder" auf der Hauptschnittstelle von VideoProc können Sie verschiedene Aufnahmemodi nach Ihren Bedürfnissen auswählen: Ihren Mac-/iOS-Gerät-/PC-Bildschirm vollständig oder teilweise aufnehmen,Videos mit Ihrer Webcam aufzeichnen oder Videos mit Bildschirm und Webcam aufnehmen (Die meisten YouTuber*innen nehmen Videos in diesem Modus auf).

Verbinden Sie einfach Ihr Mikrofon, dann können Sie Tutorials, Bewertungen, Präsentationen, Gameplays, usw. aufzeichnen. Während der Aufnahme können Sie sogar etwas zeichnen und markieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Ihre Aufnahmen können in UHD/HD gespeichert werden, was von der maximalen Auflösung abhängt, die Ihr Computer unterstützt.

Zudem bietet die Software weitere Funktionen. Weitere Informationen zum VideoProc finden Sie hier.

► Zeitlich begrenzt: VideoProc Mac Videobearbeitungs-Suite Weihnachtsangebot