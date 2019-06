WWDC 2019: Die Highlights in beinahe 120 Sekunden. Die diesjährige Eröffnungspräsentation zu Apples Entwicklerkonferenz Worldwide Developers Conference war so vollgepackt wie selten. Der Konzern aus Cupertino nahm sich schon über zwei Stunden Zeit und trotzdem wirkte das „Event“ irgendwie gehetzt. Wir haben für Sie die wichtigsten Neuerungen in einem Video zusammengefasst.